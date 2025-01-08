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YAŞAM
Yayın Tarihi: 8 Ocak 2025 13:08
 ~ Son Güncelleme: 8 Ocak 2025 17:04
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Herakleia Antik Kenti'ndeki kazılarda pati izlerine rastlandı

Latmos ve Herakleia Kazısı Başkanı Prof. Dr. Zeliha Gider Büyüközer: “Bu, Herakleialıların evcil hayvanlarına verdiği önemin bir yansıması."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Herakleia Antik Kenti'ndeki kazılarda pati izlerine rastlandı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Muğla'nın Milas ilçesindeki Herakleia Antik Kenti'ndeki kazılarda gün ışığına çıkarılan eserlerden bazılarının üzerinde pati izlerine rastlandı.

Kapıkırı Mahallesi'ndeki antik kentte dört yıl önce başlayan kazı çalışması, Prof. Dr. Zeliha Gider Büyüközer'in bilimsel danışmanlığında sürüyor.

Günümüze ulaşan tarihi yapılarıyla turistlerin yeni rotası haline gelen Herakleia Antik Kenti, bulunan eserlerle yüzlerce yıl öncesi yaşama dair ipuçları veriyor.

Kazılarda gün ışığına çıkarılan figürlü mozaik, kandil, pati izi olan tuğlalar ve insan yanına gömülü hayvan iskeletlerinin olduğu mezarlar, 2 bin yıl önce Herakleia'da yaşayanların hayvan ve doğa sevgisine dair gösterge olarak değerlendiriliyor.

Herakleialılar, antik dönemde Anadolu’da ve Akdeniz çevresinde kurulan Herakleia şehirlerinde yaşayan halk. "Herakleia" adı, antik Yunan mitolojisinin yarı-tanrısı Herakles’ten (Roma mitolojisinde Herkül) gelir ve bu isimle anılan birden fazla şehir bulunur.

"Köpekleri ile yan yana gömülmüşler"

Herakleia'da 2022 yılındaki kazılarda, güney Helenistik kule yanındaki mezarlıkta insan yanına gömülü köpeğe rastladıklarını anlatan Latmos ve Herakleia Kazısı Başkanı Prof. Dr. Zeliha Gider Büyüközer, Anadolu Ajansı muhabirine şöyle dedi:

"Bu, Herakleialıların evcil hayvanlarına verdiği önemin bir yansıması. Bireylerin öbür dünyada da köpekleriyle birlikte olmayı tercih etmeleri, köpeklerin ne kadar değerli olduğunu ve onlarla kurdukları bağın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Yine kazılarda Roma hamamındaki pek çok kiremit tuğlanın üzerinde köpeklere ait pati izlerine rastladık.

"Kazılarda ele geçirilen görseller, Herakleialıların çevrelerindeki hayvanları ne kadar iyi tanıdığını ve onlara olan ilgilerini bir kez daha ön plana çıkardığını görüyoruz. Bitkisel bezekler ve hayvan figürlerinin sıkça yer aldığı seramikler ve kandiller de bu halkın doğaya ve hayvanlara olan sevgisini gösteren bir diğer önemli buluntu. Herakleialıların, yaşadıkları doğayı ve hayvanları sadece yaşam alanlarının bir parçası olarak görmekle kalmayıp, doğayı ve hayvanları sanatla da taçlandırdıkları görülüyor." (TY)

Haber Yeri
İstanbul
antik kentler arkeoloji hayvan haberleri köpekler
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