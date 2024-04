Her Yer Çocuk Derneği İzmir’de açıldı

Çocukların oyun oynayabilecekleri, çocuk haklarını önceleyen Her Yer Çocuk Derneği İzmir- Bornova'da açıldı.



Her Yer Çocuk Derneği, çocukların potansiyelinin açığa çıkmasının önünü açmak ve haklarının hayata geçtiği alanları bugünden oluşturmak amacıyla 8 yıldır çocuklar için ve çocuklarla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.



Açılışta konuşma yapan Hatice Göz çok küçük bir emekçi mahallesinde başlayan Her Yer Çocuk çalışmasının 8 yılda büyük bir çalışmaya dönüştüğünü anlattı.



“Çocuklardan yana bir çalışma yürütüyoruz ve geleceğin değil, şimdinin çocuklarıyla yola çıkıyoruz” diyen Göz, çocuklarla ilgili olan her şeyin politik olduğunu vurguladı.



Göz şöyle devam etti:



“Pek çok çocukla birlikte büyüdük ve büyümeye devam ediyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalar tüm çocuklara ulaşsın istiyoruz. Bu yüzden çocuklarla depremi, barışı, toplumsal cinsiyeti, gece nasıl daha iyi uyuruz diye konuşuyoruz. Çocukların da bu dünyada yeri olsun istiyor ve tüm bunları birlikte deneyimlediğimiz için çocuklarla birlikte çalışıyor ve onların bir nesne değil özne olduğu düşüncesiyle hareket ediyoruz. Her Yer Çocuk artık burada ve ne zaman kapımızı çalsanız burada olacak.” (AÖ)