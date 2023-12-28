15 gündür yoğun bakımda tedavi gören trans kadın Biricik Sultan, iki gün önce (26 Aralık) hayatını kaybetti.

51 yaşındaki Sultan, kaldığı Trans Misafirhanesi’nin kapanmasının ardından İstanbul’da özel bir bakım evinde yaşamaya başlamıştı.

Sultan’ın iki haftalık yoğun bakım süresinde hiçbir yakınına haber verilmedi ve arkadaşları, ölüm haberini üçüncü kaynaklardan öğrenebildi. Sultan’ın ölümü, kayıtlara “doğal ölüm” olarak geçti.

Cenazesi dün (27 Aralık) arkadaşları tarafından Gazi Cemevi’nden kaldırılan Sultan, İstanbul Kilyos’taki Kimsesizler Mezarlığına gömüldü.

Sultan’ın mezarına trans bayrağı ile çok sevdiği kola ve sigara bırakıldı.

“Kimsesiz değil, dostları var”

İstanbul Onur Haftası ve Trans Onur Haftası, Sultan’ın ardından şöyle dedi:

“Her trans ölümü gibi Biricik’in ölümü de politiktir. Transfobik sağlık sisteminin çürümüşlüğüne bizzat tanık olduk ve bunu ifşa ediyoruz. Biricik 15 gün yoğun bakımda kaldı ve kimse yakınlarına haber vermedi. Ancak öldüğünde trans bedenlerimize düşman bu sistem yine bir transın bedeninden kurtulmak için bizlere ulaştı ve ‘Almazsanız kimsesizler mezarlığına gömeceğiz’ diyebilme haddini kendinde görebildi.

"Gereken cevabı verdik ve ‘Kimsesiz değil dostları var’ diyebildik.

“Bir kişi daha eksilmeye tahammülümüzün kalmadığı gibi dayanışmadan, birbirimize ve cenazelerimize sahip çıkmaktan da bir adım geride durmayacağız.

"Bizlere güvenli iş kolları sunacakken bunu yapmayıp çalıştığımız çark caddelerimizi engellemenize, bakım vermeyi reddettiğiniz veya bizi uzaydan gelen birer cisim gibi hissettiren hastanelerinize ve de bizleri sığdıramadığınız cis heteroseksist ailelerinize rağmen buradayız, her birinizin suratına bakıyoruz. Translar, lubunlar; el ele, omuz omuza!” (EY/TY)