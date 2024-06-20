Her dört emekliden biri, emekliye ayrıldıktan sonra çalışmaya devam ediyor

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, SGK'nin Mart 2024 verileri çerçevesinde, 1 milyon 943 bin 579 emeklinin SGK'ye sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmayı sürdürdüğünü açıkladı.

16 milyon 154 binden fazla çalışanın SGK'den emeklilik ve yaşlılık aylığı aldığını söyleyen Ergün emeklilerin bir bölümünün ekonomik sıkıntılarından dolayı çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Kayıt dışıyla birlikte

4 milyon emekli çalışan

Ergün'ün verdiği sayılara göre, emekli olduğu halde çalışmaya devam edenler yaklaşık 2 milyon kişi. Ergün, kayıtlı çalışan kadar, kayıt dışı çalışan ya da çalıştırılan emekli olduğunu ve toplam 4 milyon emeklinin çalışmak zorunda kaldığını belirtti.

Bunun emeklilerin yaklaşık dörtte birine karşılık geldiğine, EYT düzenlemesiyle beraber çalışan emekli sayısının hızla arttığına dikkat çeken Ergün, bu tablonun tek nedeninin ekonomik olduğunu söyledi.

Geçinemedikleri için çalışmak zorundalar

Ergün, emeklilerin geçinemedikleri için çalışmak zorunda kaldığını söyledi. Emekli aylıkları arttırılarak emeklilerin çalışmamalarının ve böylece oluşacak istihdam açığından gençlerin yararlanmasının sağlanabileceğini dile getirdi.

Primler emeklilere geri dönmeli

Kazım Ergün, sosyal güvenlik destek primiyle kayıtlı çalışan emeklilere bu statünün ilâve bir geri dönüşünün olmadığını, SGK'ye kayıtlı olarak çalışmayı sürdüren emeklilere ek imkânların sağlanması gerektiğini ileri sürdü.

Ergün, sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmak zorunda olan emeklilerin kayıtlılığının teşvikinin önemine değindi: "Çalışan emeklilerimiz için yapılan prim ödemesinin emeklilere bir şekilde geri dönüşü sağlanmalı. Bu emekli aylıklarında artış sağlayacaktır."

Ergün'ün verdiği sayılara göre, 2017'de 713 bin 571 olan toplam sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışan sayısı, 2014'te iki kattan fazla artarak 1 milyon 943 bin 579'a ulaştı. Bunların yaklaşık 500 bini İstanbul'da.

Emeklilerle ilgili genel veriler Türkiye'deki emeklilerle ilgili genel güncel sayısal veriler şöyle: ▶ Toplam Emekli Sayısı: Haziran 2024 itibarıyla Türkiye'de 15 milyon 851 bin 244 emekli var. Bu sayı, 2021 ile karşılaştırıldığında yaklaşık 1 milyon 250 bin kişilik artışa denk geliyor. Emeklilerin yüzde 50'si 10 büyükşehirde ikamet etmektedir. ▶ Emeklilerin Dağılımı: SSK Emeklileri: 10 milyon 523 bin 105 kişi, BAĞ-KUR Emeklileri: 2 milyon 849 bin 668 kişi, Emekli Sandığı Emeklileri: 2 milyon 478 bin 471 kişi ▶ Emekli Maaşları: Ortalama emekli maaşı: 11.566 TL (Temmuz 2024), En düşük emekli maaşı: 5.500 TL (Temmuz 2024), En yüksek emekli maaşı: 38.400 TL (Temmuz 2024) ▶ Emeklilik Yaşı: Erkekler için: 65, Kadınlar için: 60 (bazı koşullarda 58 ) ▶ Ek Bilgiler: Türkiye'de emeklilerin yaşı ortalaması 68,5, emeklilerin yüzde 42'si erkek, yüzde 58'i kadın, emeklilerin yüzde 64'ü SGK emeklileri, yüzde 18'i BAĞ-KUR emeklileri, yüze18'i Emekli Sandığı emeklileri.