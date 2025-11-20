"Her binaya oyuncak yeri yapmak, evde kedi beslemek isterdim"

Dir tzar Elif dun midlgo son bar yugo. Bursayada umri habila bugo.

Dir dada Raşat vugo ebel Patimat yugo dir kudiya vats Anas vugo. Nejer umumal 1864 sonas ğhadu dağestanasa türkiyayada urusazuğkan dturun raçcun rugo.

Türkiyayada lhimazi olon tso problem heçco. Maktabada inze gkola. Rasandize gkola. Şiyabjo habize gkola.

Televizyonalda yagi internatada balahar meğhalh badtiya ulkayayada ğodin guro. Ğoltsaya ulkayada lhimazul koanaze koyntsin heçco.

Lhimazul hağkalin abuni dir ragkada raçculejal:

-Rasandi baçcuna.

-Tzalde baçcuna.

-Sağlhik baçcuna.

-Amniyat baçcuna.

Dun va ğoltsaya lhimaz olon,halmağazi olon şib ğhisize bodlilan lhali? Hal ğhisize dun yugkarani kin habilan lhali?

-Maktabada çordel bagk bugkani lhik lhuulan.

-Kinalgo minayada rasandiyalhul bagk tsogi token habilan.

-Roğko keto bosun khikilan.

Mağharula yas Elif (Dağlı kızı Elif)

Benim adım Elif, 8 yaşındayım. Bursa’da yaşıyorum.

Babam Reşat, annem Fatma, büyük erkek kardeşim Enes. Bizim sülale 1864 yılında Dağıstan’dan Türkiye’ye Ruslardan kaçarak gelmişler. Okula gidebiliyorum. Oyunlar oynayabiliyorum. Her şeyi yapabiliyorum.

Televizyon ve internete baktığım zaman öyle değilmiş. Öbür ülkelerdeki çocukların yiyecek yemeği bile yok.

Çocuk hakları deyince aklıma gelenler:

-Oyun geliyor

-Okumak geliyor

-Sağlık geliyor

-Güvenlik geliyor

Ben ve diğer çocuklar için, arkadaşlarım için nelerin değiştirilmesini isterdim biliyor musunuz? Bunları değiştiren ben olsaydın nasıl yapardım biliyor musunuz?

Okulda yüzme yeri olsa iyi olurdu.

Her binada oyuncak yeri ve dükkân yapardım.

Eve kedi alıp beslerdim.

Not: Avarların kendilerine Avar demezler, dışarıdan Avar denilir. Ama Avarlar kendilerine Dağlılar (Mağharulal) derler.

Anadilinde Çocuk Sesleri

