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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 23 Kasım 2023 16:53
 ~ Son Güncelleme: 23 Kasım 2023 16:56
1 dk Okuma

hepimizicinanayasa.org yayında

Koordinasyon, Türkiye’nin farklı yerlerinden 23 farklı kadın, feminist ve LGBTİ+ örgütünün toplumsal cinsiyet, LGBTİ+ hakları ve eşitlik karşıtı Anayasa değişikliğine istinaden oluştu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/23/http-hepimizicinanayasa-org-yayinda.jpg
csgorselarsiv.org

Hepimiz için Anayasa Koordinasyonu, 15-17 Eylül 2023 tarihinde Kadının İnsan Hakları Derneği’nin düzenlediği “Haklarımız için Bir Aradayız!” isimli çalıştay sonrasında ortaya çıktı. Koordinasyon bugün “http://hepimizicinanayasa.org yayında” paylaşımı yaptı.

Koordinasyon, Türkiye’nin farklı yerlerinden 23 farklı kadın, feminist ve LGBTİ+ örgütünün toplumsal cinsiyet, LGBTİ+ hakları ve eşitlik karşıtı Anayasa değişikliğine istinaden oluştu.

Koordinasyon daha önce de Türkiye’nin dört bir yanından kadın ve LGBTİ+ örgütlerinin bir araya gelerek oluşturduğu Hepimiz için Anayasa Koordinasyonu iktidarın inanç özgürlüğü ve aileyi koruma adı altında dayattığı kutuplaştırıcı, halkın bir kısmına yönelik nefreti ve şiddeti meşrulaştırmayı hedefleyen, kadınların kılık kıyafetine karışılmasının önünü açan Anayasa değişikliği teklifine karşı muhalefet partilerini “hayır” demeye çağırmıştı.

(EMK)

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