Hepimiz için Anayasa Koordinasyonu, 15-17 Eylül 2023 tarihinde Kadının İnsan Hakları Derneği’nin düzenlediği “Haklarımız için Bir Aradayız!” isimli çalıştay sonrasında ortaya çıktı. Koordinasyon bugün “http://hepimizicinanayasa.org yayında” paylaşımı yaptı.

Koordinasyon, Türkiye’nin farklı yerlerinden 23 farklı kadın, feminist ve LGBTİ+ örgütünün toplumsal cinsiyet, LGBTİ+ hakları ve eşitlik karşıtı Anayasa değişikliğine istinaden oluştu.

https://t.co/GuooXCqwYB yayında!📢



Hepimiz için Anayasa Koordinasyonu, 15-17 Eylül 2023 tarihinde Kadının İnsan Hakları Derneği’nin düzenlediği “Haklarımız için Bir Aradayız!” isimli çalıştay sonrasında ortaya çıkan ve Türkiye’nin farklı yerlerinden 23 farklı kadın, feminist ve… pic.twitter.com/RJZ5TIawNG — Kadının İnsan Hakları Derneği (@kadinih) November 23, 2023

Koordinasyon daha önce de Türkiye’nin dört bir yanından kadın ve LGBTİ+ örgütlerinin bir araya gelerek oluşturduğu Hepimiz için Anayasa Koordinasyonu iktidarın inanç özgürlüğü ve aileyi koruma adı altında dayattığı kutuplaştırıcı, halkın bir kısmına yönelik nefreti ve şiddeti meşrulaştırmayı hedefleyen, kadınların kılık kıyafetine karışılmasının önünü açan Anayasa değişikliği teklifine karşı muhalefet partilerini “hayır” demeye çağırmıştı.

(EMK)