Hepimiz İçin Anayasa Koordinasyonundan siyasilere mektup

Türkiye’nin dört bir yanından kadın ve LGBTİ+ örgütlerinin bir araya gelerek oluşturduğu Hepimiz için Anayasa Koordinasyonu iktidarın inanç özgürlüğü ve aileyi koruma adı altında dayattığı kutuplaştırıcı, halkın bir kısmına yönelik nefreti ve şiddeti meşrulaştırmayı hedefleyen, kadınların kılık kıyafetine karışılmasının önünü açan Anayasa değişikliği teklifine karşı muhalefet partilerini “hayır” demeye çağırdı.

Anayasa Değişikliği LGBTİ+'ları nasıl hedef alıyor?

Hepimiz için Anayasa Koordinasyonu, Cumhuriyet Halk Partisi, Yeşil ve Sol Gelecek Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Emek Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi, Gelecek Partisi genel başkanları, milletvekilleri, parti yetkilileri olmak üzere toplamda 219 siyasetçiye “Bizim sesimizi duymak, taleplerimizi dinlemek ve HAYIR’ı örgütleyerek bu değişikliğe en güçlü şekilde karşı olmak bizlerin oylarıyla seçilmiş olan -sizlerin görevi!” diyerek bu konuda herhangi bir görüşme ve oylamaya dahi katılmamaları gerektiğini belirten bir mektup gönderdi.

Hepimiz için Anayasa Koordinasyonu mektubunda “muhalefetin kadınların ve LGBTİ+’ların yaşam hakkı başta olmak üzere tüm haklarına saldıran bu Anayasa değişikliği teklifi dahil, bizlere sorulmadan önümüze oy devşirme aracı olarak getirilen hiçbir yasa değişiminin kabul etmemesini, müzakere dahi etmemesini talep ediyoruz" dedi.

Detaylar

Her gün yoksulluk ve şiddet tehdidiyle yaşayan kadınların ve LGBTİ+’ların hakları için “Anayasa değişikliğine HAYIR deyin, müzakere dahi etmeyin!” vurgusuyla bir araya gelen Hepimiz için Anayasa Koordinasyonu’nun Anayasa değişikliğine neden karşı olduğunu anlattıkları metni siyasilerle paylaştığı mektup şöyle:

Sayın Milletvekili,

Hepimiz için Anayasa Koordinasyonu olarak iktidarın inanç özgürlüğü ve aileyi koruma adı altında dayattığı kutuplaştırıcı, halkın bir kısmına yönelik nefreti ve şiddeti meşrulaştırmayı hedefleyen, kadınların kılık kıyafetine karışılmasının önünü açan Anayasa değişikliği teklifine ilişkin Türkiye’nin dört bir yanından kadınlar ve LGBTİ+’lar olarak bir araya geldik, çünkü bize sorulmadan dayatılan bu değişiklik bizim hayatlarımızla ilgili! Bu teklife güçlü bir şekilde karşı çıktığımızı bilmenizi isteriz. Bizim sesimizi duymak, taleplerimizi dinlemek ve HAYIR’ı örgütleyerek bu değişikliğe en güçlü şekilde karşı olmak bizlerin oylarıyla seçilmiş olan -sizlerin görevi!

Sizden bu Anayasa değişikliği teklifine HAYIR demenizi, bu konudaki herhangi bir görüşmeye dahil olmamanızı, bu konuda yapılacak herhangi bir oylamaya katılmamanızı bekliyoruz. Bizler bu ülkenin en güçlü muhalif grupları olan, kadın ve LGBTİ+ hareketleri olarak sizlerden seçimlere doğru vermiş olduğunuz demokrasi, insan hakları ve eşit yurttaşlık vaatlerini yerine getirmenizi bekliyoruz. Sizden, kadınların ve LGBTİ+’ların yaşam hakkı başta olmak üzere tüm haklarına saldıran bu Anayasa değişikliği teklifi dahil, bizlere sorulmadan önümüze oy devşirme aracı olarak getirilen hiçbir yasa değişimini kabul etmemenizi, müzakere dahi etmemenizi talep ediyoruz.

Koordinasyon olarak hazırladığımız metni sizlerle paylaşıyoruz. Her gün yoksulluk ve şiddet tehdidiyle yaşayan kadınların ve LGBTİ+’ların haklarının geliştirilmesi için çalışmak yerine toplumu kutuplaştırmak, kadınların ne giyeceğine karışmak ve LGBTİ+’lara yönelik şiddeti meşrulaştırmak anayasa yapımının konusu olamaz! Anayasa değişikliğine HAYIR deyin, müzakere dahi etmeyin!

(EMK)