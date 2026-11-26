"Yöneticilere sesleniyorum: Siyasi tutuklular ve özellikle ağır hasta olan mahkumlar serbest bırakılsın; cezaevlerinden artık cenaze çıkmasın. Suçlular dışarı salınırken bu insanlar neden içeride tutuluyor? Asker anneleri de evlat acısı yaşadı,onların da bu barış mücadelesine destek vermesini istiyoruz."

Barış Annesi Ayfer Toprak böyle seslendi.

İnsan hakları savuncusu ve avukat Eren Keskin de şöyle dedi:

“90'larda yaşanan ağır hak ihlallerine tanıklık ederken bile barış talebimizden vazgeçmedik. Yaşadığı tüm baskılara ve acılara rağmen 'Başkaları benim yaşadığımı yaşamasın' diyen Kürt annelerinin bu samimi barış iradesine kulak verilmelidir."

Demokratik Cumhuriyet ve Barış için 1001 İmza oluşumu, kampanyanın yol haritasını paylaşmak üzere İstanbul Beyoğlu’ndaki Hill Otel’de basın toplantısı düzenledi. Toprak ve Keskin de bu toplantının konuşmacılarındandı.

Toplantıda siyasi parti temsilcileri, gazeteciler, akademisyenler ve İstanbul Barış Anneleri Meclisi üyeleri yer aldı.

Toplantıda barış, demokrasi, eşit yurttaşlık ve hakların güvence altına alınması çağrıları öne çıktı. Kampanyanın “Hepimiz için daha iyi bir ülke mümkün” şiarıyla yürütüleceği belirtilirken, imza kampanyasının “Yedi Bölge, Yedi İklim” sloganıyla ülke geneline yayılması ve bir ayın sonunda toplanan imzaların Ankara’da düzenlenecek etkinlikle ilgili mercilere ulaştırılması planlandığı açıklandı.

"Yedi bölge, yedi iklim" vurgusu

Toplantının moderatörlüğünü gazeteci Nezahat Doğan üstlendi. Doğan, ülkenin ve toprakların herkesin ortak yaşam alanı olduğu bilinciyle demokrasi ve barış ihtiyacının dile getirildiğini belirtti. Kampanyanın yedi bölgeye yayılacağını ve toplanan imzaların bir ay sonunda Ankara’da düzenlenecek etkinlikle ilgili mercilere iletileceğini söyledi.

Basın metninin Türkçesini sanatçı Kerem Fırtına, Kürtçesini ise gazeteci Berivan Karatorak okudu. Metinde yedi bölgenin kapsayıcılığı, yedi iklimin ise çoğulculuk, renklilik ve çok sesliliği ifade ettiği belirtilerek farklı kimlik, dil, inanç ve kuşaklar için özgürlük, eşit yurttaşlık ve hukuk devletinin gerekliliği vurgulandı.

Fırtına şöyle seslendi:

“Hepimiz için daha iyi bir ülke mümkün” şiarıyla büyütüldüğü belirtilen açıklamada, “Türkiye’de devam eden çözüm süreci bağlamında, ilk etapta silahsızlanmayı ve şiddetin her türlüsünün ülkenin ve toplumun gündeminden tamamen çıkarılmasını destekliyoruz.

Sorunun asıl kaynağının Kürt varlığının inkârı olduğu bilinciyle, eşit yurttaşlık talebinin anayasal güvenceye alınmasını, ana dilinde eğitim ve öğretime ilişkin hakların tanınmasını ve böylece tarihsel haksızlıkların giderilmesine yönelik çabaları destekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin özgür, demokratik ve hukuk devleti eksenine oturtulma çabalarını, ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının eksiksiz uygulanması taleplerini destekliyoruz.

Türkiye’de cumhuriyet tarihiyle yaşıt bu çatışmalı sorunun çözümünde rol alan aktörlerin özgür ve eşit koşullarda müzakere edebilme olanağının sağlanmasını; AİHM kararları ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin talepleri çerçevesinde umut hakkından yararlanma ilkesinin hayata geçirilmesini destekliyoruz. Şimdi geçmişin yaralarını onarmak, bugünün yakıcı sorunlarına omuz vermek ve yarını birlikte kurmak için sözü çoğaltma, iradeyi büyütme zamanıdır.

Umut, beklenen bir şey değil, birlikte ayağa kalkıldığında görünür olan bir ortaklıktır. Sözünüzü sözümüze katın, omuz omuza verelim, umut olalım. Bu memleket hepimizin ve hepimiz için daha iyi bir ülke mümkün”

“Hepimiz bu ülkeye sığarız”

Barış Annesi Ayfer Toprak ise barışın yalnızca kendilerinin değil, bütün mahallelerin ortak talebi olduğunu söyledi. Kavga, kan ve evlat acısı istemediklerini belirten Toprak, çocuklara ve torunlara güzel bir ülke bırakmak istediklerini dile getirdi.

Toprak, siyasi tutukluların, özellikle ağır hasta ve kanser hastası mahpusların serbest bırakılması çağrısında bulunarak cezaevlerinden cenazelerin çıkmamasını istedi. Silahsızlanmaya rağmen sürecin ilerlememesini eleştiren Toprak, asker annelerine de barış mücadelesine destek verme çağrısı yaptı.

Özgürlük, kimlik ve ana dilde eğitim haklarını talep ettiklerini belirten Toprak, çocukların okulda Kürtçe konuştukları için dışlanmaması gerektiğini söyledi. Bombaların ve silahların olmadığı; çiçeklerin, bağların ve bahçelerin olduğu bir ülke istediklerini söyledi.

#Barışiçin1001imza | Demokratik Cumhuriyet ve Barış İçin 1001 İmza oluşumu, 7 İklim 7 Bölgede Hepimiz İçin Daha İyi Bir Ülke Mümkün kampanyasında Barış annesi Ayfer Toprak konuştu. 🗣️ "Bizim istediğimiz güzel bir ülkeyi çocuklarımıza bırakmak. İki sene oldu neden hâlâ bir adım atılmıyor? Neden cezaevindeki siyasi tutuklular bırakılmıyor?" 🗣️ "Neden asker anneleri bize destek vermiyor? Onların da evlatları öldü. Bizim de evlatlarımız öldü. Biz özgürlük istiyoruz. Bu ülkeye hepimiz sığarız." 📹 @kepenekevrimm — bianet (@bianetorg_) November 26, 2026

Keskin: Barış istemek haklardan ve geçmişle yüzleşmekten vazgeçmek değildir

#Barışiçin1001imza | Demokratik Cumhuriyet ve Barış İçin 1001 İmza oluşumu, 7 İklim 7 Bölgede Hepimiz İçin Daha İyi Bir Ülke Mümkün kampanyasında Avukat ve Hak Savunucusu Eren Keskin; 🗣️ "İnsan hakları savunucuları olarak filmlerde görseniz inanmayacağınız hak ihlallerini gözlemledik. Buna tanıklık ederken dahi barış talebimizi dile getirmekten vazgeçmedik" dedi. 📹 @kepenekevrimm — bianet (@bianetorg_) November 26, 2026

İnsan hakları savunucusu ve avukat Eren Keskin, barış talebinin haklardan, geçmişte yaşananları sorgulamaktan ve kayıplardan vazgeçmek anlamına gelmediğini belirterek, “Barış istemek bir vazgeçiş değil. Biz ne haklarımızdan, ne gerçeği sorgulamaktan ne de ölülerimizden vazgeçiyoruz” dedi.

Demokratik Cumhuriyet ve Barış için 1001 İmza oluşumunun İstanbul Beyoğlu'ndaki Hill Otel'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Eren Keskin, Türkiye'nin geçmişinde yaşanan ağır insan hakları ihlallerine dikkat çekti.

1990'lı yıllarda insan hakları savunucuları olarak çok ağır ihlallere tanıklık ettiklerini belirten Keskin, katledilen insanlar, yakılan köyler ve askeri araçlarla sürüklenen insanlara ilişkin yaşananları hatırlattı.

Keskin, bütün bu ihlallere tanıklık etmelerine rağmen barış taleplerinden vazgeçmediklerini ifade ederek, barışın ancak antidemokratik sistemin sorgulanabildiği ve ifade özgürlüğünün sağlandığı bir ortamda, gerçeklerle yüzleşerek mümkün olabileceğini söyledi.

Kürtlerin yaşadıkları büyük baskılara rağmen barış talebini sürdürdüğüne dikkat çeken Keskin, bu iradeyi eleştirenlere seslenerek, “Buna rağmen barış istiyorlarsa lütfen kulak verin” çağrısında bulundu.

"Bu coğrafyada görünmeden yaşıyor insanlar"

Türkiye'nin tarihsel geçmişine ve yok sayılan kimliklere de değinen Keskin, bu coğrafyanın bir soykırım coğrafyası olduğunu belirterek, Cumhuriyet'in kuruluşunun ardında büyük bir soykırımın gizli olduğunu söyledi.

Bugün Kürtlerin örgütlü oldukları için seslerini duyurabildiğini ifade eden Keskin, Ermeniler, Rumlar, Yahudiler, Keldaniler ve Ezidiler gibi konuşamayan, yok edilen ve yok sayılan halkların da bulunduğunu dile getirdi.

Yahudi yazar Rıfat Bali'nin, “Biz burada yaşayabilmek için görünmezliği seçtik” sözünü hatırlatan Keskin, bazı halkların kendi kimlikleriyle görünür olamadan yaşamak zorunda bırakılmasının ağırlığına dikkat çekti.

Yakın zamanda bir arkadaşının kendisine Ermeni kadınların sorunlarını da dile getirmesini söylediğini aktaran Keskin, insanların kamusal alanda kendi çocuklarına isimleriyle hitap etmekte dahi özgür hissetmediği bir ortamın varlığına işaret etti.

Keskin, farklı kimliklerin ve halkların özgürce var olabilmesi için barışa ihtiyaç olduğunu vurgulayarak konuşmasını, “O nedenle barışa ihtiyacımız var” sözleriyle tamamladı.

#Barışiçin1001imza | Demokratik Cumhuriyet ve Barış İçin 1001 İmza oluşumu, 7 İklim 7 Bölgede Hepimiz İçin Daha İyi Bir Ülke Mümkün kampanyasında Ahmet Türk'ün video mesajını aktardı. 🗣️ "Elbette ki bu süreç bizlerle sınırlı olduğu takdirde istediğimiz sonuca çok da ulaşamayacaktır." 📹 @kepenekevrimm — bianet (@bianetorg_) November 26, 2026

Toplantıda yerine kayyım atanan Mardin Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk de kampanyanın Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ne katkısının önemine değindi. Türk, sürecin yalnızca belirli kesimlerle sınırlı kalması durumunda istenen sonuca ulaşamayacağını belirterek mücadelenin geniş kesimlere yayılması gerektiğini vurguladı.

(EMK)