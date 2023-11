Henry Kissinger kimdir?

Almanya'nın köklü kulüplerinden SpVgg Greuther Fürth'te futbol oynayan Kissinger, Nazi zulmünden kaçmak için ailesiyle birlikte 1938 senesinde New York'a taşınmak zorunda kaldı.

Manhattan’da bulunan George Washington Lisesi'nden 1940 senesinde mezun oldu. Lise mezuniyetinin ardından muhasebe eğitimi için New York City Koleji'ne gitti.

19 Haziran 1943 tarihinde ABD vatandaşlığına kabul edildi.

II. Cihan Harbi sırasında ABD ordusunda hizmet verdi. Askerlik vazifesi bittikten sonra ABD Avrupa Komutanlığı İstihbarat Okulu'nda öğretmenlik yaptı.

ABD'ye döndükten sonra Harvard Üniversitesi’nden eğitim bursu kazanan Kissinger, Uluslar Arası İlişkiler bölümünde öğrenim gördü.

Buradaki eğitimini 1952 senesinde tamamladı ve Siyasal Bilimler alanında 1954 senesinde doktora yaptı.

1954-1969 yılları arasında hem Hükümette Uluslararası İlişkiler Merkezinde görev yaptı hem de Harvard Üniversitesi öğretim üyesi oldu.

Nobel Barış Ödülü kazandı

1952-1969 yılları arasında Harvard Üniversitesi Uluslararası Seminer Direktörü oldu. 1961-68 yılları arasında ABD başkanları John F. Kennedy ve Lyndon B. Johnson’un özel danışmanı olarak görev yaptı. Onlardan sonra gelen Başkan Richard Nixon onu Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak hizmete atadı.

1983 senesinde dönemin başkanı Ronald Reagan tarafından ABD’nin orta Amerika’ya yönelik politikasını geliştirmek için oluşturulan federasyon heyetinin başına getirildi.

George W. Bush’da Henry Kissenger’ı 11 Eylül saldırısının sebeplerini araştırmakla görevlendirilen kurulun başına geçirdi.

1969-75 yılları arasında başkanın ulusal güvenlik danışmanlığı görevini yapan Kissinger, Vietnamlı diplomatlarla uzlaşma sağlayarak ateşkes sağlanmasına büyük katkı sağladı. Bu sebeple 1973 senesinde Nobel Barış Ödülü kazandı.

Henry Kissinger 27 Mayıs 1923 tarihinde Fürth, Bavyera, Almanya'da dünyaya geldi.

Bir analiz Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, 27 Mayıs'ta 100'üncü yaşına girecek olan Henry Kissinger'ın dünya siyasetindeki yerini ve 70 yıldır siyasi güç dengelerine tanıklığını AA analiz için kaleme almıştı. Özetle şöyle yazmıştı: Kissinger’in sadece siyasetçi olarak değil, bir akademisyen olarak da dünya tarihini en iyi anlayan ve yorumlayan kişilerden biri olması onun tanınması, okunması ve ciddiye alınmasını sağlıyor. 1815 Viyana Kongresi sonrası ortaya çıkan "Yeni Düzen"i anlatan ve her devlet adamının okuduğu "Dünya Düzeni" (A World Restored, Castlereigh and Prince von Metternich) kitabı çok önemli. Dışişleri bakanı olarak Amerikan dış politikasına yön verdiği yılları ise "Beyaz Saray Yıllarım" (White House Years) isimli kitabında anlatıyor. Kitapta Vietnam Savaşı'ndan Şili’deki Pinochet darbesine, Konrad Adenauer’in Berlin duvarından Willy Brandt’ın "Ostpolitik" politikalarına, Türkiye’nin Kıbrıs Barış Harekatı'ndan Leonid Brejnev’in ‘’Prag Baharı" olarak bilinen Çekoslovakya müdahalesine ve en önemlisi Richard Nixon ile eski Çin Devlet Başkanı Mao Zedong’un "pinpon diplomasisi’’ne kadar 20. yüzyılın en önemli tanıklarından biri olarak yaşadıklarını aktarıyor. "Çin ve Dünden Bugüne Yeni Çin’’ (On China) isimli çalışması ise Çin’in anlaşılması için çok önemli bir çalışma. Özellikle neredeyse tüm dünya dillerine çevrilen ‘’Dünya Düzeni’’ (World Order) isimli çalışması da diplomasi alanında ve siyaset alanında söz sahibi olmak isteyenleri için bir başvuru kitabı niteliğinde. Tüm dünyada artık dış politika yapıcıları ve bu alanda çalışanlar için olmazsa olmaz bir eser haline dönüşen "Diplomasi’’ isimli kitabı ise bu deneyimli siyasetçi ve düşünürün en önemli eseri. Türkçeye de çevrilen bu çalışmasının en iyi yorumunu ise Almanca baskısında görüyoruz. Almanca ‘’Die Vernunft der Nationen’’, yani “ulusların aklı’’ olarak çevrilen kitabı, tüm dünyada olduğu gibi derslerimde mecburi okuma olarak verdiğim bir eser. Son yazdığı "Liderlik" (Leadership) isimli kitabında hepsini şahsen tanıyıp görüş alışverişinde bulunduğu 20. yüzyılın altı siyasi lideri olan Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, Richard Nixon, Enver Sedat, Lee Kwan Yew ve Margaret Thatcher'ın politikalarını inceliyor. Bu kitabın da Almanca çevirisinin en iyisi olduğunu düşünüyorum. Kitabın adı ‘’Staatskunst’’ yani "devlet yönetme sanatı" olarak çevrildi ki liderlik de zaten devlet yönetme sanatıdır

Bazı kitapları şöyle

2015 - Diplomasi

2015 - Çin Dünden Bugüne Yeni Çin

2014 - Dünya Düzeni

2011 - Çin Üzerine

2004 - Kriz: İki Büyük Uluslararası Krizin Anatomisi

2003 - Ending the Vietnam War

2003 - Crisis : The Anatomy of Two Major Foreign Policy Crises

2002 - Amerika'nın Dış Politikaya İhtiyacı Var Mı?

2001 - Does America Need a Foreign Policy?: Toward a Diplomacy for the 21st

1999 - Years of Renewal: The Concluding Volume of his Memoirs

1994 - Diplomasi

1982 - Years of Upheaval

1979 - White House years

1969 - American Foreign Policy: Three Essays

1957 - A World Restored

1957 - Nuclear Weapons and Foreign Policy

