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DÜNYA
Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2024 12:00
 ~ Son Güncelleme: 31 Temmuz 2024 14:17
2 dk Okuma

"Heniyye suikastı başka bir ülkeden İran'a ateşlenen füzeyle gerçekleşti"

İddia, Beyrut merkezli El-Meyadin’e konuşan İranlı bir kaynak tarafından dile getirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"Heniyye suikastı başka bir ülkeden İran'a ateşlenen füzeyle gerçekleşti"
*Heniyye, suikasttan önce Pezeşkiyan ile görüşmüştü (Fotoğraf: İran Cumhurbaşkanlığı)

Lübnan’dan yayın yapan ve Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen haber kanalı El-Meyadin, Hamas lideri İsmail Heniyye’nin öldürülmesine ilişkin dikkat çekici bir iddia paylaştı.

El-Meyadin’e konuşan İranlı bir kaynak, Heniyye suikastının, “İran içinden değil, başka bir ülkeden İran’a atılan bir füzeyle” gerçekleştirildiğini öne sürdü.

*İsrail’in başkenti Tel Aviv’den İran’ın başkenti Tahran’a kuş uçuşu yaklaşık 1600 km mesafe bulunuyor. Dolayısıyla İsrail jetleri, Ürdün ve Irak hava sahalarını kullanmak zorunda. Ayrıca Tel Aviv yönetiminin bölgedeki müttefikleri arasında Azerbaycan ön plana çıkıyor. İsrail’in en büyük müttefiki ABD’nin ise Ortadoğu’daki birçok ülkede askeri üsleri bulunuyor. En büyük üssü olan El Udeid Hava Üssü’ne ev sahipliği yapan Katar’ın yanı sıra Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de askeri varlığı söz konusu. ABD güçleri ayrıca, ‘terörle mücadele’ ve ‘yerel güçlere danışmanlık’ iddiasıyla Irak ve Suriye’de de konuşlanmış durumda. (Harita: Google Earth)
İsmail Heniyye kimdir?
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Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, suikastın ilişkin soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Filistin halkına taziyelerini ileten Kenani, “Heniyye, Kudüs’ün ve Filistin halkının özgürlüğü yolunda şehit olmuştur. Heniye’nin Tahran’da şehit edilmesi İran, Filistin ve Direniş arasındaki derin ve sağlam ilişkileri daha da güçlendirecektir” dedi.

Heniyye suikastı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak için Tahran’da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye’nin, Tahran’da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

(VC)

ismail heniyye Hamas İran Filistin-İsrail Savaşı israil ordusu
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