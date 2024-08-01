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Yayın Tarihi: 1 Ağustos 2024 22:32
 ~ Son Güncelleme: 1 Ağustos 2024 23:12
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ERDOĞAN KARAR ÇIKARTTI

Heniyye için "milli yas" ilanı

Erdoğan yayımladığı Cumhurbaşkanı Kararı'yla 2 Ağustos'ta "bir günlük milli yas" ilan etti. Buna göre, " bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 2 Ağustos 2024 Cuma günü güneşin batışına kadar bayraklar yarıya çekilecek."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Heniyye için "milli yas" ilanı
Erdoğan'ın "Milli Yas" kararı

Erdoğan yayımladığı Cumhurbaşkanı kararnamesiyle, dün Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için yarın bir günlük milli yas ilan etti. 

Erdoğan, kararı sosyal medya hesabından duyurdu:

"Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük milli yas ilan edilmiştir. İsmail Heniyye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yad ediyor, şahsım ve milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum." 

Karara göre, "[...] bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 2 Ağustos 2024 Cuma günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görül[dü]." 

Arka Plan

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye 31 Temmuz erken saatlerde İran'ın 14. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni için geldiği Tahran'da Devrim Muhafızları Misafirhanesi'nde kaldığı odaya konulan uzaktan kumandalı bomba patlatılarak öldürülmüştü.

Heniyye Perşembe günü İran'da düzelenen cenaze töreninin ardından defnedilmek üzere Katar'a götürüldü. 

(AEK)

erdoğan ismail heniyye İsmail Haniye'ye suikast
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