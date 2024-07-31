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Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2024 12:55
 ~ Son Güncelleme: 31 Temmuz 2024 13:05
1 dk Okuma

Heniyye için Filistin’de bir günlük yas ilanı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye düzenlenen suikast nedeniyle bir günlük yas ilan etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Heniyye için Filistin’de bir günlük yas ilanı
Fotoğraf: AA Arşiv

Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan habere göre, Devlet Başkanı Abbas, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Heniyye için bugünü yas ilan ederek bayrakların yarıya indirilmesini istedi.

Filistin Hükümeti’nden yapılan açıklamada da “Eski Başbakan ve vatansever lider Heniyye’ye yönelik haince suikastı kınıyoruz” denildi.

Açıklamada, Filistin halkı ve gruplarına da İsrail’in saldırılarına karşı ulusal birliklerini artırma çağrısının yapıldı.

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Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi de yaptığı açıklamada, “İşgal ordusunun bu iğrenç suçu işlemesini kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bergusi, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bu korkunç cinayet, Filistin halkının ve direnişinin daha da güçlenmesini sağlar. Filistin halkı bugün mücahit kahraman bir lideri kaybetti. Bu lider, Filistin halkının çıkarlarını koruma ve ulusal birliğini sağlamaya çok önem veriyordu.”

Heniyye suikastı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak için Tahran’da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye’nin, Tahran’da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

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(VC)

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/haber/dr-selim-sezer-heniyye-suikasti-israil-in-catismayi-genisletme-niyetinin-gostergesi-298072
Selahattin Demirtaş: Haniye’nin korkakça katledilmesini lanetliyorum
Bugün 16:00
/haber/selahattin-demirtas-haniyenin-korkakca-katledilmesini-lanetliyorum-298066
Hamas lideri Heniyye Katar'da defnedilecek
Bugün 14:00
/haber/hamas-lideri-heniyye-katar-da-defnedilecek-298056
"Heniyye suikastı başka bir ülkeden İran'a ateşlenen füzeyle gerçekleşti"
Bugün 12:00
/haber/heniyye-suikasti-baska-bir-ulkeden-iran-a-ateslenen-fuzeyle-gerceklesti-298047
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Bugün 11:29
/haber/erdogan-heniyye-suikastini-kinadi-filistinlileri-sindirmeye-yonelik-bir-alcaklik-298045
HENİYYE SUİKASTI
Filistin'de grev ve protesto çağrısı
Bugün 11:01
/haber/filistin-de-grev-ve-protesto-cagrisi-298041
HENİYYE’NİN ÖLDÜRÜLMESİ
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Bugün 10:15
/haber/disisleri-bakanligi-alcak-suikasti-lanetliyoruz-298037
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