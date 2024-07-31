Heniyye için Filistin’de bir günlük yas ilanı

Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan habere göre, Devlet Başkanı Abbas, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Heniyye için bugünü yas ilan ederek bayrakların yarıya indirilmesini istedi.

Filistin Hükümeti’nden yapılan açıklamada da “Eski Başbakan ve vatansever lider Heniyye’ye yönelik haince suikastı kınıyoruz” denildi.

Açıklamada, Filistin halkı ve gruplarına da İsrail’in saldırılarına karşı ulusal birliklerini artırma çağrısının yapıldı.

İsmail Heniyye kimdir?

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi de yaptığı açıklamada, “İşgal ordusunun bu iğrenç suçu işlemesini kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bergusi, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bu korkunç cinayet, Filistin halkının ve direnişinin daha da güçlenmesini sağlar. Filistin halkı bugün mücahit kahraman bir lideri kaybetti. Bu lider, Filistin halkının çıkarlarını koruma ve ulusal birliğini sağlamaya çok önem veriyordu.”

Heniyye suikastı Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak için Tahran’da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye’nin, Tahran’da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran ve Hamas suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)