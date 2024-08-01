"Heniyye füze ile değil, kaldığı misafirhaneye sokulan bomba patlatılarak öldürüldü"

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), Hamas lideri İsmail Heniyye'nin bir füze saldırısıyla değil, Tahran'da kaldığı misafirhaneye gizlice sokulan uzaktan kumandalı bombanın patlatılmasıyla öldürüldüğünü yazdı.

NYT haberini iki İranlı ve bir ABD'li yetkilinin de aralarında bulunduğu konuyla ilgili kaynaklara dayandırdı. NYT haberine göre, patlayıcı düzenek yaklaşık iki ay önce Tahran'daki Devrim Muhafızları binasına gizlice sokulmuştu.

Suikastla ilgili olarak NYT'ye yorum yapan Orta Doğulu yetkililer, planlamanın aylar almış olabileceğini ve yerleşkede geniş bir inceleme yapılmasını gerektirdiğini söylediler. Bilgi veren iki İranlı yetkili henüz patlayıcıların nasıl içeri sokulup nasıl yerleştirildiğini bilmediklerini dile getirdiler.

Saldırı doğruca Heniyye'nin bir muhafızla birlikte kaldığı odada gerçekleşti, muhafız da saldırıda öldü. Ancak bitişik odalarda büyük bir tahribat olmadı.

Düzenek bir makineli tüfek hassaslığında

Gazeteye bilgi veren Devrim Muhafızları üyeleri patlayıcının hassaslığının bir Mossad ekibinin 2020'de İranlı önde gelen nükleer bilimci Mohsen Fahrizade'yi öldürmekte kullandığı uzaktan kumandalı makineli tüfeği andırdığını söyledi.

Haniye'nin öldürülmesiyle ilgili, İsrail'den resmi açıklama gelmemekle birlikte suikastın İsrail tarafından yapıldığı iddia edildi.

İsrail hükümet sözcüsü David Mencer dün düzenlediği çevrimiçi basın toplantısında, suikasta ilişkin "yorum yapmayacaklarını" belirtmişti.

NYT: "İsrail istihbarat yetkilileri

operasyonun ardından ABD'ye bilgi verdi"

Ancak NYT haberinde "İsrailli istihbarat yetkililerinin operasyonun hemen ardından ABD ve diğer Batılı hükümetlere operasyonun detayları hakkında bilgi verdiğini" belirtti.

Ayrıca NYT "adlarının açıklanmasını istemeyen bazı ABD'li yetkililerin" suikasttan İsrail'in sorumlu olduğu "değerlendirmesine" ulaştıklarını da dile getirdi.

Arka plan

İsmail Heniyye, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'a gelmişti. Heniyye'nin kaldığı misafirhanenin inzivalar, gizli toplantılar ve onun gibi "önde gelen konukların ağırlanması" için kullanıldığı ifade edildi.

NYT'nin atıfta bulunduğu yetkililer, patlamanın camları kırdığını ve yerleşkenin duvarının bir kısmını yıktığını, ancak binanın kendisinde çok az hasar olduğunu ve bunun da bir füze saldırısı olma ihtimalinin düşük olduğunu gösterdiğini belirtti.

(AEK)