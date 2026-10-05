TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 05.10.2026 12:38 5 Cotmeh 2026 12:38
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 05.10.2026 12:47 5 Cotmeh 2026 12:47
Xwendin Xwendin:  3 xulek

HENGAW: Îranê di meha Îlonê de herî kêm 68 kes darve kirine

Rêxistina Mafên Mirovan a HENGAWê daneyên darvekirinê yên meha Îlonê aşkere kir. Li gorî raporê, 4 jê girtiyên siyasî bi giştî 68 kes hatine darvekirin. Her weha du ji wan jî li qadên vekirî yên giştî û li ber çavên gel hatine darvekirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
HENGAW: Îranê di meha Îlonê de herî kêm 68 kes darve kirine
Fotograf: Girtîgeha Evînê / Îran
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Navenda Îstatîstîk û Belgekirinê ya Rêxistina Mafên Mirovan a Hengawê ku navenda wê li Osloya Paytexta Norveçê ye, daneyên meha Îlonê yên darvekirinê bi raporekê aşkere kir. Li gorî raporê di meha Îlonê de 68 kes hatine darve kirin.

Hengawê nasnameya 64 girtiyan piştrast kiriye û lêkolîna ji bo çar girtiyên din jî berdewam dike.

Îran: Di nav 5 mehan de bi tohmetên siyasî herî kêm 59 kes hatin darvekirin
Îran: Di nav 5 mehan de bi tohmetên siyasî herî kêm 59 kes hatin darvekirin
11 Îlon 2026

Medyaya Îranê tenê darvekirina 8 kesan nivîsiye

Medyaya dewleta Îranê ji 68 darvekirinan tenê jê heşt nivîsiye. 10 girtî jî bêyî ku pêşwext agahî bidin malbatên wan ango derfeta hevdîtina dawî bi wan re bê kirin, bi awayekî veşartî hatin darvekirin. Du sêdarêkirinên din jî li qadên gelemperî û li ber çavên gel hatin cîbicîkirin.

4 girtiyên siyasî hatin darvekirin

Di meha Îlonê de bi tohmeta ku "Li dijî Xwedê şer daye destpêkirin" û "sîxurî kiriye" çar girtiyên siyasî hatin darvekirin.

Ji wan du kes di meha Kanûna Paşîn a 2026an de di dema xwepêşandanên li Meşhedê de hatibûn girtin.

HRANA: Îranê di meha Hezîranê de 127 kes darve kirin
HRANA: Îranê di meha Hezîranê de 127 kes darve kirin
24 Hezîran 2026

Di sala 2025an de herî kêm 48 jin hatin darvekirin

Rêxistina Mafê Mirovan ya Îranê (Iran Human Rights- IHR) û platforma Li Dijî Cezayên Darvekirinê Em Tev bi Hevre ne (Ensemble contre la peine de mort) têkildarî darvekirinên li Îranê raporeke hevpar weşandibûn.

Li gorî raporê di sala 2025an de hejmara darvekirinan li gorî sala berê wî ji sedî 68 zêde bûye û gihîştiye 1639 kesan.

Her weha li gorî vê hejmarê rojane herî kêm 4 kes hatine darvekirin. Ji sala 1989an û vir ve cara yekem ewqas kes tên darvekirin.

Li gorî heman raporê di sala 2025an de 48 jin hatine darvekirin ku ev hejmar di 20 salên dawî de hejmara herî zêde ye.

Rêxistinên mafên mirovan dibêjin ku darvekirin ji bo zextên siyasî û kontrola civakî têne bikaranîn. Rêveberê IHRê diyar kir ku rayedar hewl didin bi avakirina atmosfera tirsê xwepêşandanan bitepisînin. Rêxistina Efûyê ya Navneteweyî, jî diyar dike ku Îran li gorî nifûsa xwe yek ji wan welatan e ku hejmara herî zêde ya darvekirinan lê tê sepandin.

Li Îranê di 3 salan de 2 hezar û 910 kes hatine darve kirin
Li Îranê di 3 salan de 2 hezar û 910 kes hatine darve kirin
18 Îlon 2025

(FY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
darvekirin Hengaw Îran
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê