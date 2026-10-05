HENGAW: Îranê di meha Îlonê de herî kêm 68 kes darve kirine

Navenda Îstatîstîk û Belgekirinê ya Rêxistina Mafên Mirovan a Hengawê ku navenda wê li Osloya Paytexta Norveçê ye, daneyên meha Îlonê yên darvekirinê bi raporekê aşkere kir. Li gorî raporê di meha Îlonê de 68 kes hatine darve kirin.
Hengawê nasnameya 64 girtiyan piştrast kiriye û lêkolîna ji bo çar girtiyên din jî berdewam dike.
Îran: Di nav 5 mehan de bi tohmetên siyasî herî kêm 59 kes hatin darvekirin
Medyaya Îranê tenê darvekirina 8 kesan nivîsiye
Medyaya dewleta Îranê ji 68 darvekirinan tenê jê heşt nivîsiye. 10 girtî jî bêyî ku pêşwext agahî bidin malbatên wan ango derfeta hevdîtina dawî bi wan re bê kirin, bi awayekî veşartî hatin darvekirin. Du sêdarêkirinên din jî li qadên gelemperî û li ber çavên gel hatin cîbicîkirin.
4 girtiyên siyasî hatin darvekirin
Di meha Îlonê de bi tohmeta ku "Li dijî Xwedê şer daye destpêkirin" û "sîxurî kiriye" çar girtiyên siyasî hatin darvekirin.
Ji wan du kes di meha Kanûna Paşîn a 2026an de di dema xwepêşandanên li Meşhedê de hatibûn girtin.
HRANA: Îranê di meha Hezîranê de 127 kes darve kirin
Di sala 2025an de herî kêm 48 jin hatin darvekirin
Rêxistina Mafê Mirovan ya Îranê (Iran Human Rights- IHR) û platforma Li Dijî Cezayên Darvekirinê Em Tev bi Hevre ne (Ensemble contre la peine de mort) têkildarî darvekirinên li Îranê raporeke hevpar weşandibûn.
Li gorî raporê di sala 2025an de hejmara darvekirinan li gorî sala berê wî ji sedî 68 zêde bûye û gihîştiye 1639 kesan.
Her weha li gorî vê hejmarê rojane herî kêm 4 kes hatine darvekirin. Ji sala 1989an û vir ve cara yekem ewqas kes tên darvekirin.
Li gorî heman raporê di sala 2025an de 48 jin hatine darvekirin ku ev hejmar di 20 salên dawî de hejmara herî zêde ye.
Rêxistinên mafên mirovan dibêjin ku darvekirin ji bo zextên siyasî û kontrola civakî têne bikaranîn. Rêveberê IHRê diyar kir ku rayedar hewl didin bi avakirina atmosfera tirsê xwepêşandanan bitepisînin. Rêxistina Efûyê ya Navneteweyî, jî diyar dike ku Îran li gorî nifûsa xwe yek ji wan welatan e ku hejmara herî zêde ya darvekirinan lê tê sepandin.
Li Îranê di 3 salan de 2 hezar û 910 kes hatine darve kirin
(FY/AY)