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YT: Yayın Tarihi: 05.10.2026 12:00 5 Ekim 2026 12:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.10.2026 12:12 5 Ekim 2026 12:12
Okuma Okuma:  1 dakika

Hengaw: Eylül'de 68, 2026’da 604 kişi İran'da idam edildi

Hengaw İnsan Hakları Örgütü, Eylül ayı idam verilerini açıkladı. Rapora göre 4'u siyasi tutuklu olmak üzere 68 kişiyi idam edildi. Raporda ayrıca idamların ikisi ise halka açık meydanlarda yapıldığına yer verildi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Hengaw: Eylül'de 68, 2026’da 604 kişi İran'da idam edildi
Kezvin Merkez Cezaevi/iranhr.net
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Norveç/Oslo merkezli Hengaw İnsan Hakları Örgütü İstatistik ve Belgeleme Merkezi, Eylül ayında gerçekleşen 68 infazın tamamını belgeledi.

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Hengaw, 64 mahkumun kimliğini doğrularken, kalan dört mahkumun kimliğiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

"İran medyası 8 kişinin idamını haberleştirdi"

İran devlet medyası 68 infazdan sadece sekizini bildirdi. On mahkum, ailelerine önceden haber verilmeden veya son bir ziyaret fırsatı tanınmadan gizlice idam edildi. Diğer iki infaz ise halka açık olarak gerçekleştirildi.

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Dört siyasi mahkum idam edildi

Eylül ayında, "Allah’a karşı savaş açmak" ve "casusluk" gibi suçlamalarla dört siyasi mahkum idam edildi.

Bunlardan ikisi, Ocak 2026'da Meşhed'de gerçekleşen protestolar sırasında tutuklanmıştı.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
İran idam Hengaw İnsan Hakları Örgütü
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