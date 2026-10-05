Hengaw: Eylül'de 68, 2026’da 604 kişi İran'da idam edildi

Norveç/Oslo merkezli Hengaw İnsan Hakları Örgütü İstatistik ve Belgeleme Merkezi, Eylül ayında gerçekleşen 68 infazın tamamını belgeledi.

Hengaw: İran rejimi 1 ayda 67 kişiyi idam etti

Hengaw, 64 mahkumun kimliğini doğrularken, kalan dört mahkumun kimliğiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

"İran medyası 8 kişinin idamını haberleştirdi"

İran devlet medyası 68 infazdan sadece sekizini bildirdi. On mahkum, ailelerine önceden haber verilmeden veya son bir ziyaret fırsatı tanınmadan gizlice idam edildi. Diğer iki infaz ise halka açık olarak gerçekleştirildi.

Hengaw İnsan Hakları Örgütü: İran temmuz ayında 96 kişiyi idam etti

Dört siyasi mahkum idam edildi

Eylül ayında, "Allah’a karşı savaş açmak" ve "casusluk" gibi suçlamalarla dört siyasi mahkum idam edildi.

Bunlardan ikisi, Ocak 2026'da Meşhed'de gerçekleşen protestolar sırasında tutuklanmıştı.

(FY)