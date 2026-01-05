TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 05.01.2026 10:53 5 Çile 2026 10:53
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 05.01.2026 11:02 5 Çile 2026 11:02
Xwendin Xwendin:  2 xulek

HENGAW: Di çalakiyên li Îranê de herî kêm 17 kes hatin kuştin

Li gorî rapora HENGAWê leşkerên Îranê di êrişan li bajarê Îlamê de 4 kurd kuştin. Her weha li bajarê Farsanê jî jinek ciwan kuştin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Rêxistina Mafên Mirovan Hengawê rapora hefteyekê ya encama çalakiyên li Îranê parve kir. Li gorî raporê leşkerên Îranê di hefteyekê de herî kêm 17 kes kuştin. Li Îlamê jî di êrîşên duh de 4 kurd kuştin. Li Farsanê jî jinek ciwan kuştin.

Li bajarên Kermanşan, Luristan, Hamedan, Fars, Ilam, Chaharmahal û Bakhtiari û herêmên Malekshahi, Hamedan, Harsin, Nurabad (Delfan), Kuhdasht, Azna, Lordegan, Fuladshahr û Marvdashtê 8 rojin çalakî didomin. Di çalakiyan de nêzî 600 welatî hatin desteserkirin.

Li gelek bajarên rojhilatê Kurdistanê û Îranê çalakiyên li dijî qeyrana aborî 8 rojin berdewam dikin. Leşkerên rejîma Îranê di çalakiyan de bi guleyan êrîşî çalakgeran kirin. Leşkerên Îranê li bajarên Badreh, Darreh Şahr û Sarpol-e Zahabê herî kêm 12 welatiyên Kurd girtin.

Îran: Di roja çaremîn de xwepêşandan li seranserê welêt belav bûn
1 Çile 2026

Welatiyên kurd ên hatin girtin ev in:

Mohsen Shokri, Amir Mohammadi, Reza Bagherinejad, Amir Eisa-Zadeh, Mohammad Bashir Hashemian, Mehdi Hashemian, Bahador Amouzadeh, Ahmad Hasanvand Amouzadeh, Morad Haseli, Amin Noormansh, Farhad Mohammadrashid û Mohsen Heydarbaigi

Li bajarê Îlamê 4 welatî kuştin

Li bajarê Îlamê jî di êrîşa leşkerên Îranê de 4 kes hatin kuştin. Muhafizên Şoreşa Îranê li bajarê Îlamê gule li ser çalakgeran reşandin. Di êrîşê de 4 welatiyên kurd hatin kuştin.

HENGAW: 17 kes hatin kuştin

HENGAWê jî rapora çalakiyên hefteyekî parve kir û aşkere kir ku di çalakiyan de 17 kes hatine kuştin. Rêxistina Mafên Mirovan Hengawê rapora hefteyekê ya encama çalakiyên li Îranê parve kir. Li gorî raporê di hefteyekê de herî kêm 17 kes hatin kuştin.

Leşkeran li Farsanê jinek ciwan kuşt

Li aliyê rin leşkerên rejîma Îranê li navçeya Farsan a Îranê li ser çalakgeran gule reşandin. Di êrîşê de jina ciwan Sâger Etemadî jiyana xwe ji dest da.

PJAKê ji bo Îranê daxuyanî da: Em li dijî dîktoriyê piştgiriya hewldanên demokratîk dikin
2 Çile 2026

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Îran Xwepêşandanên Iranê
