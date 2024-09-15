Hendek’te makarna fabrikasında patlama meydana geldi

Sakarya Hendek’te bir makarna fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bölgeden gelen bilgilere göre patlama tahıl silolarında yaşandı. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.
Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki yangına müdahalesi sürüyor.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı https://t.co/PQQVwiUx3n— AA Canlı (@AACanli) September 15, 2024
(HA)