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Yayın Tarihi: 15 Eylül 2024 14:08
 ~ Son Güncelleme: 15 Eylül 2024 15:03
1 dk Okuma

Hendek’te makarna fabrikasında patlama meydana geldi

İlk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Patlama tahıl silolarında yaşandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hendek’te makarna fabrikasında patlama meydana geldi
Fotoğraf: Sosyal medya

Sakarya Hendek’te bir makarna fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bölgeden gelen bilgilere göre patlama tahıl silolarında yaşandı. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.

Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki yangına müdahalesi sürüyor.

(HA)

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/haber/direnisteki-akcanlar-ve-fernas-iscilerinden-calisma-bakanligi-onunde-eylem-299742
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