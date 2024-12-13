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HABER
Yayın Tarihi: 13 Aralık 2024 17:31
 ~ Son Güncelleme: 13 Aralık 2024 17:58
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Hendek'teki havai fişek patlaması: Yargıtay fabrika sahibine verilen 16 yıllık cezayı az buldu

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 16 yıl 3 aylık hapis cezasına çarptırılan fabrika sahibi Yaşar Coşkun'a ‘bilinçli taksirle öldürme'den değil ‘olası kast’tan ceza verilmesi gerektiğini belirtti. Cezada artırım istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hendek'teki havai fişek patlaması: Yargıtay fabrika sahibine verilen 16 yıllık cezayı az buldu

Sakarya Hendek’te 7 işçinin öldüğü, 128 kişinin de yaralandığı Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası patlamasına ilişkin dava Yargıtay’dan döndü.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi fabrika sahibi Yaşar Coşkun'a 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan verilen 16 yıl 3 aylık hapis cezasını bozdu. Sanığın barut üretimi gibi usulsüz işlemleri sürdürmesi, gerekli güvenlik önlemlerini almayarak işçileri tehlikeye atması nedeniyle suç vasfının ağırlaştırılmasını isedi. Coşkun'un suçunun daha ağır bir cezayı öngören 'olası kastla öldürme' olduğunu kaydetti.

Üst mahkeme ayrıca 'basit taksirle öldürme' suçuyla  6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan sorumlu müdürler Asiye Angın ve Ahmet Çağırıcı, ustabaşı Erşan Öztürk ve Aslı Bozkurt'un da 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan yargılanmaları gerektiğini belirtti. Yargıtay bu isimleri de güvenlik eksikliği ve işçilerin hayatını riske atan çalışma düzenine göz yummakla suçladı. Fabrika sahiplerinden olan Ali Rıza Ergenç Coşkun hakkında verilen cezayı ise yerinde buldu.

Dosya, yeniden incelenmek ve belirtilen hataların düzeltilmesi için Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Türk Ceza Kanunu’na (TCK) göre ‘bilinçli taksirle öldürme’ suçu 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Oysa ‘olası kastla öldürme’ suçunun cezası TCK’ye göre müebbet hapis.
Hendek’teki havai fişek fabrikasının sahiplerine 16 yıl 3 ay hapis cezası
Hendek’teki havai fişek fabrikasının sahiplerine 16 yıl 3 ay hapis cezası
28 Şubat 2022

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Hendek Büyük Coşkunlar Havai Fişek Patlaması Hendek havai fişek fabrikası patlaması Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası
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