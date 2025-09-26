Hendek havai fişek davası: Mahkeme Yargıtay’a direndi, patron hakkında tahliye kararı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 2020 yılında meydana gelen, 7 işçinin hayatını kaybettiği ve 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikası patlaması davası görüldü.
Can Atalay’dan Hendek mesajı: Hiçbir işin fıtratında ölüm yoktur
Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.10’da başlayan duruşmaya, CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, TİP İstanbul Milletvekili Erkan Baş ve EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan da katıldı.
Davanın avukatlarından Gülşen Uzuner, Yargıtay kararının uygulanmasını talep ederek, “Bu olay göz göre göre geldi. Hukukta bunun karşılığı olası kasttır” dedi.
Ancak mahkeme, Yargıtay’ın bozma kararına uymadı ve direnme kararı verdi. Bu doğrultuda, fabrikanın sahibi ve davadaki tek tutuklu sanık Yaşar Coşkun hakkında tahliye kararı verildi.
Kararın açıklanmasının ardından salonda bulunan mağdur aileleri büyük tepki gösterdi. Bazı yurttaşlar karar sonası bayıldı.
Aileler karara şöyle tepki gösterdi:
“Sermayenin cebine kaç kişi lazım? Ne kadar para istiyorsunuz. Bu insan 28 yaşındaki oğlunu kaybetti. Bütün işçi sınıfını depoya kapatın. Başka biri ölmeyecekse abim parçalandı ben de parçalanayım. Türkiye Cumhuriyeti devleti sizin için hep zenginler mi hep sermayedarlar mı önemli?”
"Ailelerin mahkemenin kararını kabul etmemesini anlıyorum"
Davayı takip eden Cumhuriyet Halk Partisi PM üyesi Baran Seyhan bianet’e şu yorumu yaptı:
“Mağdurun da kamuoyunun da vicdanları tatmin edildiğinde ancak adaletten söz edebiliriz. Bu anlamıyla adil bir karar olmadı maalesef.
Ailelerin haklı feryatlarına bugün bir kez daha tanık olmak büyük bir üzüntü yarattı. Ailelerin mahkemenin kararını kabul etmiyor olmalarını anlıyor ve saygı duyuyorum. Bu ülkede mağdurlar yalnız değil. Biz CHP olarak diğer tüm mağdurların yanında olduğumuz gibi Hendek ailelerinin de yanında olmaya devam edeceğiz”
Ne olmuştu?
Sakarya Hendek’te 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat bir patlama yaşandı, patlama çevre şehirlerden de hissedildi. Faciada 7 kişi hayatını kaybetti, 127 kişi de yaralandı.
Patlamaya ilişkin daha sonra gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı fezlekeyi, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı da aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında 27 sayfalık iddianame hazırladı.
İddianamede, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Tutuklu yardılanan iş güvenliği uzmanı Aslı Bozkurt ikinci duruşmada kontrolle tahliye edildi. Üçüncü duruşmada tahliye edilen sorumlu müdür Asiye Angın ve ustabaşı Erşan Öztürk, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı müşteki avukatlarının itiraz üzerine tutuklanmış, bu sanıkların avukatlarının tekrar itirazı üzerine ise tahliye edilmişti.
(EMK)