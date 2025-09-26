ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 26 Eylül 2025 11:59
 ~ Son Güncelleme: 26 Eylül 2025 15:37
3 dk Okuma

AİLELERDEN TEPKİ: SERMAYENİN CEBİNE KAÇ KİŞİ LAZIM?

Hendek havai fişek davası: Mahkeme Yargıtay’a direndi, patron hakkında tahliye kararı

Davanın avukatlarından Gülşen Uzuner, Yargıtay kararının uygulanmasını talep ederek, “Bu olay göz göre göre geldi. Hukukta bunun karşılığı olası kasttır” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hendek havai fişek davası: Mahkeme Yargıtay’a direndi, patron hakkında tahliye kararı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 2020 yılında meydana gelen, 7 işçinin hayatını kaybettiği ve 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikası patlaması davası görüldü.

Can Atalay’dan Hendek mesajı: Hiçbir işin fıtratında ölüm yoktur
Can Atalay’dan Hendek mesajı: Hiçbir işin fıtratında ölüm yoktur
3 Temmuz 2023

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.10’da başlayan duruşmaya, CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, TİP İstanbul Milletvekili Erkan Baş ve EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan da katıldı.

Davanın avukatlarından Gülşen Uzuner, Yargıtay kararının uygulanmasını talep ederek, “Bu olay göz göre göre geldi. Hukukta bunun karşılığı olası kasttır” dedi.

Ancak mahkeme, Yargıtay’ın bozma kararına uymadı ve direnme kararı verdi. Bu doğrultuda, fabrikanın sahibi ve davadaki tek tutuklu sanık Yaşar Coşkun hakkında tahliye kararı verildi.

Kararın açıklanmasının ardından salonda bulunan mağdur aileleri büyük tepki gösterdi. Bazı yurttaşlar karar sonası bayıldı.

Aileler karara şöyle tepki gösterdi:

“Sermayenin cebine kaç kişi lazım? Ne kadar para istiyorsunuz. Bu insan 28 yaşındaki oğlunu kaybetti. Bütün işçi sınıfını depoya kapatın. Başka biri ölmeyecekse abim parçalandı ben de parçalanayım. Türkiye Cumhuriyeti devleti sizin için hep zenginler mi hep sermayedarlar mı önemli?”

"Ailelerin mahkemenin kararını kabul etmemesini anlıyorum"

Davayı takip eden Cumhuriyet Halk Partisi PM üyesi Baran Seyhan bianet’e şu yorumu yaptı:

“Mağdurun da kamuoyunun da vicdanları tatmin edildiğinde ancak adaletten söz edebiliriz. Bu anlamıyla adil bir karar olmadı maalesef.

Ailelerin haklı feryatlarına bugün bir kez daha tanık olmak büyük bir üzüntü yarattı. Ailelerin mahkemenin kararını kabul etmiyor olmalarını anlıyor ve saygı duyuyorum. Bu ülkede mağdurlar yalnız değil. Biz CHP olarak diğer tüm mağdurların yanında olduğumuz gibi Hendek ailelerinin de yanında olmaya devam edeceğiz”

Ne olmuştu?

Sakarya Hendek’te 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat bir patlama yaşandı, patlama çevre şehirlerden de hissedildi. Faciada 7 kişi hayatını kaybetti, 127 kişi de yaralandı.

Patlamaya ilişkin daha sonra gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı fezlekeyi, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı da aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında 27 sayfalık iddianame hazırladı.

İddianamede, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu yardılanan iş güvenliği uzmanı Aslı Bozkurt ikinci duruşmada kontrolle tahliye edildi. Üçüncü duruşmada tahliye edilen sorumlu müdür Asiye Angın ve ustabaşı Erşan Öztürk, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı müşteki avukatlarının itiraz üzerine tutuklanmış, bu sanıkların avukatlarının tekrar itirazı üzerine ise tahliye edilmişti.

TIKLAYIN - MİT: Patlamayla ilgili sabotaj ihbarı yok

TIKLAYIN - Fabrika sahipleri hakkında tutukluluğa devam kararı

TIKLAYIN - Yaşar Coşkun'dan "Her gün iş kazası oluyor" savunması

TIKLAYIN - Fabrika patronu yine 'Mağdurum' savunması yaptı

TIKLAYIN - "Denetimler önceden haber veriliyordu"

TIKLAYIN - "Yaşar Coşkun mağdursa biz neyiz?"

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Hendek havai fişek fabrikası patlaması Hendek patlama Hendek katliamı davası
ilgili haberler
Hendek'teki havai fişek patlaması: Yargıtay fabrika sahibine verilen 16 yıllık cezayı az buldu
13 Aralık 2024
/haber/hendek-teki-havai-fisek-patlamasi-yargitay-fabrika-sahibine-verilen-16-yillik-cezayi-az-buldu-302681
Yine patlama, yine Hendek, yine işçi ölümleri
16 Eylül 2024
/haber/yine-patlama-yine-hendek-yine-isci-olumleri-299729
Hendek’te makarna fabrikasında patlama meydana geldi
15 Eylül 2024
/haber/hendekte-makarna-fabrikasinda-patlama-meydana-geldi-299704
Can Atalay’dan Hendek mesajı: Hiçbir işin fıtratında ölüm yoktur
3 Temmuz 2023
/haber/can-atalay-dan-hendek-mesaji-hicbir-isin-fitratinda-olum-yoktur-281070
İstinaf, Hendek iş cinayeti davasındaki cezaları onadı
4 Şubat 2023
/haber/istinaf-hendek-is-cinayeti-davasindaki-cezalari-onadi-273739
Kemal Kılıçdaroğlu Hendek aileleriyle: Devlet sizden helallik istemek zorunda
13 Eylül 2022
/haber/kemal-kilicdaroglu-hendek-aileleriyle-devlet-sizden-helallik-istemek-zorunda-267095
Hendek’teki havai fişek fabrikasının sahiplerine 16 yıl 3 ay hapis cezası
28 Şubat 2022
/haber/hendek-teki-havai-fisek-fabrikasinin-sahiplerine-16-yil-3-ay-hapis-cezasi-258413
Hendek'te 7 işçinin öldüğü havai fişek fabrikası satışa çıkartıldı
8 Aralık 2021
/haber/hendek-te-7-iscinin-oldugu-havai-fisek-fabrikasi-satisa-cikartildi-254468
Hendek'in gündemi Türkiye'nin gündemi
15 Temmuz 2020
/yazi/hendek-in-gundemi-turkiye-nin-gundemi-227441
Soylu: Hendek'teki fabrikanın çalışma ve imar izni iptal edilecek
9 Temmuz 2020
/haber/soylu-hendek-teki-fabrikanin-calisma-ve-imar-izni-iptal-edilecek-227182
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Hendek'teki havai fişek patlaması: Yargıtay fabrika sahibine verilen 16 yıllık cezayı az buldu
13 Aralık 2024
/haber/hendek-teki-havai-fisek-patlamasi-yargitay-fabrika-sahibine-verilen-16-yillik-cezayi-az-buldu-302681
Yine patlama, yine Hendek, yine işçi ölümleri
16 Eylül 2024
/haber/yine-patlama-yine-hendek-yine-isci-olumleri-299729
Hendek’te makarna fabrikasında patlama meydana geldi
15 Eylül 2024
/haber/hendekte-makarna-fabrikasinda-patlama-meydana-geldi-299704
Can Atalay’dan Hendek mesajı: Hiçbir işin fıtratında ölüm yoktur
3 Temmuz 2023
/haber/can-atalay-dan-hendek-mesaji-hicbir-isin-fitratinda-olum-yoktur-281070
İstinaf, Hendek iş cinayeti davasındaki cezaları onadı
4 Şubat 2023
/haber/istinaf-hendek-is-cinayeti-davasindaki-cezalari-onadi-273739
Kemal Kılıçdaroğlu Hendek aileleriyle: Devlet sizden helallik istemek zorunda
13 Eylül 2022
/haber/kemal-kilicdaroglu-hendek-aileleriyle-devlet-sizden-helallik-istemek-zorunda-267095
Hendek’teki havai fişek fabrikasının sahiplerine 16 yıl 3 ay hapis cezası
28 Şubat 2022
/haber/hendek-teki-havai-fisek-fabrikasinin-sahiplerine-16-yil-3-ay-hapis-cezasi-258413
Hendek'te 7 işçinin öldüğü havai fişek fabrikası satışa çıkartıldı
8 Aralık 2021
/haber/hendek-te-7-iscinin-oldugu-havai-fisek-fabrikasi-satisa-cikartildi-254468
Hendek'in gündemi Türkiye'nin gündemi
15 Temmuz 2020
/yazi/hendek-in-gundemi-turkiye-nin-gundemi-227441
Soylu: Hendek'teki fabrikanın çalışma ve imar izni iptal edilecek
9 Temmuz 2020
/haber/soylu-hendek-teki-fabrikanin-calisma-ve-imar-izni-iptal-edilecek-227182
Sayfa Başına Git