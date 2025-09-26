Hendek havai fişek davası: Mahkeme Yargıtay’a direndi, patron hakkında tahliye kararı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 2020 yılında meydana gelen, 7 işçinin hayatını kaybettiği ve 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikası patlaması davası görüldü.

Can Atalay’dan Hendek mesajı: Hiçbir işin fıtratında ölüm yoktur

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.10’da başlayan duruşmaya, CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, TİP İstanbul Milletvekili Erkan Baş ve EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan da katıldı.

Davanın avukatlarından Gülşen Uzuner, Yargıtay kararının uygulanmasını talep ederek, “Bu olay göz göre göre geldi. Hukukta bunun karşılığı olası kasttır” dedi.

Ancak mahkeme, Yargıtay’ın bozma kararına uymadı ve direnme kararı verdi. Bu doğrultuda, fabrikanın sahibi ve davadaki tek tutuklu sanık Yaşar Coşkun hakkında tahliye kararı verildi.

Kararın açıklanmasının ardından salonda bulunan mağdur aileleri büyük tepki gösterdi. Bazı yurttaşlar karar sonası bayıldı.

Aileler karara şöyle tepki gösterdi:

“Sermayenin cebine kaç kişi lazım? Ne kadar para istiyorsunuz. Bu insan 28 yaşındaki oğlunu kaybetti. Bütün işçi sınıfını depoya kapatın. Başka biri ölmeyecekse abim parçalandı ben de parçalanayım. Türkiye Cumhuriyeti devleti sizin için hep zenginler mi hep sermayedarlar mı önemli?”

"Ailelerin mahkemenin kararını kabul etmemesini anlıyorum"

Davayı takip eden Cumhuriyet Halk Partisi PM üyesi Baran Seyhan bianet’e şu yorumu yaptı:

“Mağdurun da kamuoyunun da vicdanları tatmin edildiğinde ancak adaletten söz edebiliriz. Bu anlamıyla adil bir karar olmadı maalesef.

Ailelerin haklı feryatlarına bugün bir kez daha tanık olmak büyük bir üzüntü yarattı. Ailelerin mahkemenin kararını kabul etmiyor olmalarını anlıyor ve saygı duyuyorum. Bu ülkede mağdurlar yalnız değil. Biz CHP olarak diğer tüm mağdurların yanında olduğumuz gibi Hendek ailelerinin de yanında olmaya devam edeceğiz”

(EMK)