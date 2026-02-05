Hendek Cezaevi'nde yangın: 11 mahpus hastaneye kaldırıldı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda çıkan yangında dumandan etkilenen 11 mahpus tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Akpınar Mahallesi’ndeki cezaevinin depo bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale edilirken, cezaevinde bulunan hükümlüler güvenli alana tahliye edildi.

Yangın sırasında dumandan hafif şekilde etkilendiği değerlendirilen 11 hükümlü, sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada, yangına kurum görevlileri ve itfaiye ekiplerinin seri şekilde müdahale ettiği, olayda herhangi bir hükümlü ya da personelin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Yangınla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı ve sürecin tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü açıklandı.

(EMK)