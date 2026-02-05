ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 05.02.2026 08:39 5 Şubat 2026 08:39
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.02.2026 08:42 5 Şubat 2026 08:42
Okuma Okuma:  1 dakika

Hendek Cezaevi'nde yangın: 11 mahpus hastaneye kaldırıldı

Yangınla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı ve sürecin tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü açıklandı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Hendek Cezaevi'nde yangın: 11 mahpus hastaneye kaldırıldı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda çıkan yangında dumandan etkilenen 11 mahpus tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Akpınar Mahallesi’ndeki cezaevinin depo bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale edilirken, cezaevinde bulunan hükümlüler güvenli alana tahliye edildi.

Yangın sırasında dumandan hafif şekilde etkilendiği değerlendirilen 11 hükümlü, sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada, yangına kurum görevlileri ve itfaiye ekiplerinin seri şekilde müdahale ettiği, olayda herhangi bir hükümlü ya da personelin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Yangınla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı ve sürecin tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü açıklandı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
cezaevi Hendek Cezaevi
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git