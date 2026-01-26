TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 26.01.2026 08:34 26 Çile 2026 08:34
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 26.01.2026 08:37 26 Çile 2026 08:37
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Hemşîreya ku keziyê xwe hûnand hat desteserkirin

Hemşîreya bi navê Î.A ji ber tev li kampanyaya hûnandina keziyan bibû, pêşî Wezareta Tenduristiyê derbarê wê de lêpirsan da destpêkirin û piştre li Stenbolê hat desteserkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Hemşîreya ku keziyê xwe hûnand hat desteserkirin

Endamekî HTŞê yê bi navê Ramî El Dehş li bajarê Reqayê di 17ê Kanûnê de şervaneke YPJê dikuje û piştre keziya wê yê hûnandî jê dike. Dîmenê wê hovîtiyê jî parve kiribû.

Piştî vê yekê li ser platformên medyaya civakî li dijî vê yekê bertekên tund çêbûn û li seranserî cîhanê kampanyayek hûnandina keziyan hate destpêkirin. Bi milyonan jin tev li kampanyayê bibû û keziyên xwe hûnandibûn.

Li Kocaeliyê hemşîreya bi navê Î.A. jî tev li kampanyaya hûnandina keziyan bû. Piştî ev hemşîre dîmenê wê li ser medyeya civakî hat belavkirin, ji hêla faşîştan ve hedef hat nîşandan. Wezareta Tenduristiyê ya Tirkiyeyê derbarê hemşîreyê de lêpirsîn da destpêkirin.

Hat hînbûb ku hemşire Î.A li Stenbolê hatiye desteserkiri ew birine Rêvebiriya Emniyetê a Stenbolê.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
kezî hûnandina keziyan Rojava
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê