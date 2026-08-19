Hemşire İkra Avcı, kadına yönelik şiddeti saçını örerek protesto etti, yargılandı beraat etti ve memuriyetten çıkarıldı

Kocaeli'de görev yapan hemşire İkra Avcı, Suriye'de bir Kürt kadının öldürülerek saç örgülerinin kesilmesine yönelik tepkiye saçını örerek katılmıştı. Avcı, bu eylemi nedeniyle açılan davada beraat ettikten sonra memuriyetten çıkarıldığını,19 Ağustos'ta sosyal medya hesabından duyurdu.

İkra Avcı Facebook hesabında şu mesajı paylaştı:

HEMŞİRELİK MESLEĞİMDEN ATILDIM

Bir kadın cinayetine sessiz kalmadım.Kadınların öldürülmesine, şiddete ve kadın cinayetlerine tepki göstermek için saçımı ördüm.Bunun bedeli ise benim için mesleğim oldu.Hakkım haram olsun….



Avcı'nın açıklaması kısa sürede çok sayıda haber kuruluşu tarafından duyuruldu ve dosya yeniden kamuoyunun gündemine taşındı.

DEM Parti Kadın Meclisi, DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli sosyal medya hesaplarından hemşire Avcı'nın meslekten çıkarılma kararını kınayan açıklamalar paylaştı.

Dayanışma paylaşımıyla başlayan soruşturma

Soruşturmanın başlangıcı ocak 2026'ya uzanıyor. Suriye'nin kuzeyinde öldürülen bir Kürt kadının kesilmiş saç örgülerinin silahlı bir cihatçı milis tarafından teşhir edildiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, birçok ülkede kadınlar zulüm görenlerle dayanışma ifadesi olarak saçlarını ördükleri fotoğrafları ve videoları paylaşmaya başladı. Kampanya, kadınlara yönelik savaş şiddetine karşı simgesel bir dayanışma eylemi olarak dünyanın dört bir yanına yayıldı.

Kocaeli'de bir kamu hastanesinde çalışan İkra Avcı da bu kampanyaya sosyal medya hesabından yayımladığı kısa bir videoyla katıldı.

Paylaşımın ardından hakkında hem adli hem de idari soruşturma açıldı; ardından görevinden uzaklaştırıldı.

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Mahkeme beraat kararı verdi

Savcılık, Avcı hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla dava açtı.

Kocaeli'de görülen davada mahkeme, Avcı'nın paylaşımının propaganda suçunu oluşturmadığı sonucuna vardı ve 21 Mayıs 2026'da Avcı'nın beraatine karar verdi.

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Aynı fiil, farklı sonuç

Ancak beraat kararı dosyayı kapatmadı. Ceza yargılamasından bağımsız olarak yürütülen disiplin soruşturması devam etti ve Avcı devlet memurluğundan çıkarıldı. Böylece aynı paylaşım, ceza davasında beraat, disiplin soruşturmasında ise devlet memurluğundan çıkarma sonucunu doğurdu. Ancak mahkemede beraat eden davranışın Sağlık Bakanlığı'nın disiplin yönetmeliğinde hangi nedenle cezalandırma gerektiğine ilişkin olarak henüz resmi bir açıklamaya ulaşılamadı.

Cezanın kronolojisi

DEM Parti'nin konuya ilişkin verdiği soru önergesine göre "Devlet Memurluğundan Çıkarma" cezası Avcı'ya 15 Mayıs 2026'da tebliğ edildi. Buna göre idari yaptırım, beraat kararından günler önce kesinleşmiş oldu.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca devlet memurluğundan çıkarma cezası, kurumun Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla veriliyor. Sağlık Bakanlığı personeli olan Avcı'nın dosyasında da kararın Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verildiği anlaşılıyor. Ancak kurul kararının tarih, sayısı ve gerekçesi kamuoyuna açıklanmış değil.

Hemşire İkra Avcı'nın idari işleme karşı yargı yoluna başvurması bekleniyor. Açılacak davada yalnızca memuriyetten çıkarma işleminin hukuka uygunluğu değil, aynı paylaşımın disiplin hukukunda hangi fiil kapsamında değerlendirildiği ve bu en ağır disiplin yaptırımının hangi hukuki gerekçeyle tesis edildiği de yargısal denetime konu olacak.

Arka Plan | Saç örme dayanışması nasıl başladı? Istanbul'da kadınlar saç örme dayanışmasında/Fotoğraf: IMAGO Saç örme dayanışması, Suriye’de silahlı bir militanın, katledilen bir Kürt kadının saç örgüsünü keserek bunu "ganimet" gibi sergilediği görüntülerin sosyal medyaya düşmesi büyük bir infial yaratmasıyla başladı. Kürt kültüründe kadın saç örgüsünün başkalarınca iradesi hilafına kesilmesi, geleneksel olarak ağır bir hakaret, yas ve direniş çağrısı olarak kabul edildiği için bu eylem, kimliğe ve kadın onuruna yönelik doğrudan bir saldırı olarak görüldü. Yaşanan barbarlığa tepki göstermek amacıyla Êzidî kadınlar ve Suriye’deki yerel kadın hareketleri ilk olarak kitlesel "saç örme" kampanyası başlattı. Sosyal medyada hızla viral olan saç örme görüntüleri sayesinde dünyanın dört bir yanından kadınlar saçlarını ördükleri fotoğrafları ve videoları paylaşarak harekete katıldı. Türkiye’de DEM Partili milletvekilleri, kadın aktivistler, sanatçılar ve sivil toplum temsilcileri Meclis'te ve meydanlarda saçlarını örerek eyleme destek verdi. Protesto kısa sürede sınırları aşarak Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Doğu’daki Kürt diyasporası ve uluslararası kadın örgütleri tarafından benimsendi. Birçok ülkede düzenlenen sokak eylemlerinde kadınlar yan yana gelerek kolektif bir şekilde birbirlerinin saçlarını ördü ve kadın bedeninin savaş ganimeti haline getirilmesini protesto etti. İran’daki Mahsa Amini protestolarında saç kesme eyleminin simgeleşmesi gibi bu olayda da "saç örme" eylemi yeni bir küresel kadın direnişi ve dayanışması simgesine dönüştü.

(AEK)