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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 20 Aralık 2024 11:33
 ~ Son Güncelleme: 20 Aralık 2024 11:39
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‘Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri’ne Duhok’tan ödül

11. Duhok Uluslararası Film Festivali’nin kazananları belli oldu. Yılmaz Güney Ödülü, “İnşallah Erkek Olur” filmine verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
‘Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri’ne Duhok’tan ödül
"Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri" filminden bir kare.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) düzenlenen 11. Duhok Uluslararası Film Festivali’nin kazananları açıklandı.

Bağımsız ve uluslararası sinema gazetecisi Mansour Jahani’nin aktardığına göre, festivalin kapanış töreni, Duhok Üniversitesi’nin Kongre Salonu’nda gerçekleştirildi.

Törene Kürt müzisyen Şivan Perwer, Fransa’da yaşayan Afganistanlı yönetmen Siddiq Barmak, Duhok Valisi Dr. Ali Tatar, Festival Başkanı Amir Ali Mohammed Tahir, Festival Sanat Yönetmeni Shawkat Amin Korki, Dünya Sineması ve Kürt Sineması kategorilerinin jüri üyeleri, çok sayıda sinemacı ve sinemasever katıldı.

Törende kazananlara Altın ve Gümüş Yaprak heykelcikleri, teşekkür plaketi ve para ödülleri verildi.

Festivalin, Dünya ve Kürt Sineması kategorilerinin kazananları şöyle:

Dünya Sineması Yarışması:

  • Yılmaz Güney Ödülü: Amjad Al Rasheed’in yönettiği “İnşallah Erkek Olur” (Ürdün, Fransa, Mısır, Suudi Arabistan, Katar).
  • Yeni Yetenek Ödülü: Murat Fıratoğlu’nun yönettiği “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” (Türkiye).
  • Jüri Özel Mansiyonu: Kurdwin Ayub’un yönettiği “Moon” (Avusturya).

Kürt Sineması Yarışması:

  • En İyi Film Ödülü: Mehmet Ali Konar’ın yönettiği “Ceviz Yaprakları Sarardığında” (Türkiye).
  • En İyi Yönetmen Ödülü: Hisham Zaman’ın yönettiği “Mutlu Bir Gün” (Norveç).
  • En İyi Senaryo Ödülü: “Bakire ve Çocuk” (Belçika).
  • En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: “Ceviz Yaprakları Sarardığında” filmindeki performansıyla Korkmaz Arslan.
  • En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: “Bakire ve Çocuk” filmindeki performansıyla Hêvyn Tekin.
  • En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: “Mutlu Bir Gün” (Norveç) filmiyle Lukasz Zamaro.
  • Jüri Özel Mansiyonu: “Mutlu Bir Gün” filmindeki performansıyla Salah Qadi. (TY)
Haber Yeri
İstanbul
11. Duhok Uluslararası Film Festivali IKBY Kürt sineması Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri
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