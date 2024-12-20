‘Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri’ne Duhok’tan ödül

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) düzenlenen 11. Duhok Uluslararası Film Festivali’nin kazananları açıklandı.

Bağımsız ve uluslararası sinema gazetecisi Mansour Jahani’nin aktardığına göre, festivalin kapanış töreni, Duhok Üniversitesi’nin Kongre Salonu’nda gerçekleştirildi.

Törene Kürt müzisyen Şivan Perwer, Fransa’da yaşayan Afganistanlı yönetmen Siddiq Barmak, Duhok Valisi Dr. Ali Tatar, Festival Başkanı Amir Ali Mohammed Tahir, Festival Sanat Yönetmeni Shawkat Amin Korki, Dünya Sineması ve Kürt Sineması kategorilerinin jüri üyeleri, çok sayıda sinemacı ve sinemasever katıldı.

Törende kazananlara Altın ve Gümüş Yaprak heykelcikleri, teşekkür plaketi ve para ödülleri verildi.

Festivalin, Dünya ve Kürt Sineması kategorilerinin kazananları şöyle:

Dünya Sineması Yarışması:

Yılmaz Güney Ödülü : Amjad Al Rasheed’in yönettiği “İnşallah Erkek Olur” (Ürdün, Fransa, Mısır, Suudi Arabistan, Katar).

: Amjad Al Rasheed’in yönettiği “İnşallah Erkek Olur” (Ürdün, Fransa, Mısır, Suudi Arabistan, Katar). Yeni Yetenek Ödülü : Murat Fıratoğlu’nun yönettiği “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” (Türkiye).

: Murat Fıratoğlu’nun yönettiği “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” (Türkiye). Jüri Özel Mansiyonu: Kurdwin Ayub’un yönettiği “Moon” (Avusturya).

Kürt Sineması Yarışması: