ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 15 Temmuz 2025 15:00
 ~ Son Güncelleme: 15 Temmuz 2025 15:07
1 dk Okuma

"Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" Türkiye'nin Oscar adayı

Murat Fıratoğlu'nun yazıp yönettiği "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri", Türkiye'nin 98. Akademi Ödülleri'nde "En İyi Uluslararası Film" adayı oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" Türkiye'nin Oscar adayı

Türkiye, 98. Akademi Ödülleri'nde "En İyi Uluslararası Film" dalında Murat Fıratoğlu'nun "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" adlı filmiyle yarışacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, sinema alanındaki meslek birliklerinin temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Türkiye Oscar Seçim Komitesince yapılan değerlendirme sonucunda başvuran 14 film arasından "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" oy çokluğuyla Türkiye'nin Oscar adayı olarak belirlendi.

2024 yapımı film, tarım işçisi Eyüp'ün domates kurutma işinde emeğinin karşılığını alamadığı patronu Hemme'yi öldürmek üzere Siverek'te çıktığı öfke dolu bir günlük yolculuğunu konu alıyor.

Filmin yönetmenliğini, senaristliğini ve başrolünü Murat Fıratoğlu üstlenirken, oyuncu kadrosunda yönetmenin akrabaları ve bölge halkı yer alıyor.

Dünya prömiyerini 28 Ağustos-7 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen 81. Venedik Uluslararası Film Festivali'nin "Orrizonti" (Ufuklar) bölümünde yapan film, burada "Jüri Özel Ödülü"ne layık görüldü. Film ayrıca, 23-29 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen 31. Adana Altın Koza Film Festivalinde "En İyi Film" ödülünün sahibi oldu.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri
ilgili haberler
Hemme'nin ölümü ve Batı Cephesi...
20 Şubat 2025
/yazi/hemme-nin-olumu-ve-bati-cephesi-304702
Sıradanlığın içindeki sessizlik: Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri
17 Şubat 2025
/yazi/siradanligin-icindeki-sessizlik-hemmenin-oldugu-gunlerden-biri-304605
YÖNETMEN MURAT FIRATOĞLU İLE SÖYLEŞİ
Hemme'yi öldürmek veya öldürmemek
4 Ocak 2025
/haber/hemme-yi-oldurmek-veya-oldurmemek-303310
‘Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri’ne Duhok’tan ödül
20 Aralık 2024
/haber/hemmenin-oldugu-gunlerden-birine-duhoktan-odul-302874
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Hemme'nin ölümü ve Batı Cephesi...
20 Şubat 2025
/yazi/hemme-nin-olumu-ve-bati-cephesi-304702
Sıradanlığın içindeki sessizlik: Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri
17 Şubat 2025
/yazi/siradanligin-icindeki-sessizlik-hemmenin-oldugu-gunlerden-biri-304605
YÖNETMEN MURAT FIRATOĞLU İLE SÖYLEŞİ
Hemme'yi öldürmek veya öldürmemek
4 Ocak 2025
/haber/hemme-yi-oldurmek-veya-oldurmemek-303310
‘Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri’ne Duhok’tan ödül
20 Aralık 2024
/haber/hemmenin-oldugu-gunlerden-birine-duhoktan-odul-302874
Sayfa Başına Git