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Yayın Tarihi: 8 Aralık 2023 15:59
 ~ Son Güncelleme: 8 Aralık 2023 15:59
1 dk Okuma

“Hem yaşayanların hem de ölülerimizin haysiyetlerini savunmaya devam edeceğiz”

Ölüye Saygı ve Adalet İnisiyatifi, gerilla cenazelerinin karton kutularda ailelerine teslim edilmesiyle ilgili açıklama yayımladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/08/hem-yasayanlarin-hem-de-olulerimizin-haysiyetlerini-savunmaya-devam-edecegiz.jpg
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Ölüye Saygı ve Adalet İnisiyatifi, Anadolu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ANYAKAY-DER) üyelerinin, karton kutularda verilen gerilla cenazelerini protesto etmek için dün (7 Aralık) İstanbul’da düzenledikleri eylemde işkenceyle gözaltına alınmalarına dair açıklama yaptı.

Derneğin açıklamasına müdahale eden polis, Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre 46 kişiyi gözaltına aldı.

Açıklamayı takip eden gazeteci Hayri Tunç’u engellemek isteyen polis, sonrasında da gazeteciye fiziksel müdahalede bulundu.

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“İnsanlık onuru”

Ölüye Saygı ve Adalet İnisiyatifi’nin polis saldırısını ve cenazelerin teslim edilme yöntemini kınadığı açıklaması şöyle:

“Yakınlarının cenazeleri kutu içinde teslim edilen ailelerin, ANYAKAY-DER öncülüğünde yaptıkları basın açıklamasına şiddetle müdahale edildi ve 43 kişi gözaltına alındı. Kürt meselesinde savaş politikalarının devamı olan bu saldırıyı kınıyoruz.

“Hem yaşayanların hem de ölülerimizin haysiyetlerini ve insanlık onuruna yakışan muamele görmelerini savunmaya devam edeceğiz.”

Son olarak, 1 Aralık 2023'te İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK), 14 Eylül 2018’de Hakkâri’nin Kato Marînos bölgesinde çıkan çatışmada yaşamını yitiren YJA-STAR’lı Menfiyat Elçiçek’in cenazesi, karton kutuda ailesine teslim etti. (TY)

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ölüye saygı ve adalet inisiyatifi ölüye saygı Menfiyat Elçiçek
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/yazi/bir-devlet-politikasi-olarak-oluye-saygisizlik-268482
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/haber/derya-aydin-oluye-saygi-ve-adalet-neden-ve-nasil-268068
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