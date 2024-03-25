Hem öğretici hem eğlenceli: ‘Pinokyo’ CRR sahnesinde

“Pinokyo”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda şef Bujor Hoinic’in yönetimindeki orkestra ve oyuncu Akasya Asıltürkmen’in anlatımıyla 24 Mart’ta ilk temsilini yaptı.

Otuz kişilik orkestranın yer aldığı gösteri, 19 Mayıs ve 2 Haziran tarihlerinde yeniden seyirciyle buluşacak.

Pinokyo'nun hikâyesi, sadece çocukları değil, her yaştan insanı etkileyen dürüstlük, sadakat ve gerçek benliği bulma arayışı gibi evrensel temaları barındırıyor.

Hoinic: Oğlum çocuklara hitap edecek şekilde Türkçeye çevirdi

“Pinokyo”nun bestesi ve librettosu Bujor Hoinic'e ait. Hoinic çocuklar için yazdığı eser hakkında şunları söyledi:

“Çocuklar Pinokyo’yu kitaplardan biliyordu. Ben de bestecilik kariyerim boyunca çocuklar için bir eser yazmadığımı fark ettim. Bu yüzden onlara Pinokyo’yu müzikle anlatmak istedim. Pinokyo’yu hem öğretici hem de eğlenceli olduğu için seçtim. Librettosunu beş yaşımdayken annemden dinlediğim haliyle, kendi dilimde Romence olarak yazdım. Daha sonra oğlum Türkçe deyimler de ekleyerek çocuklara hitap edecek şekilde Türkçeye çevirdi. İnsan çocukluğunu hiçbir zaman unutmaz. Bugün burada olan çocuklar mutlu ayrıldı, umarım bugünü hep hatırlarlar.”

Asıltürkmen: Diğer temsilleri de iple çekiyorum

Sahnede anlatıcı olarak yer alan Akasya Asıltürkmen “Pinokyo”nun henüz sekiz yaşındayken okuduğu ilk uzun kitap olduğunu belirterek, “Bugün benim bir oyuncu olarak hiç unutmayacağım bir deneyimdi. Oyunculuğun ötesinde, aslında orkestrayla aynı anda hareket eden bir konserin anlatıcısıydım. Bu konserde anlatıcı olmamı istediklerinde çok sevindim ve hiç düşünmeden kabul ettim. Zaten Bujor Hoinic gibi önemli bir maestronun bestesini yorumlayabilecek olmak büyük bir şanstı. Onunla ve profesyonel bir orkestrayla çalışmak çok güzel ve farklı bir deneyimdi. Diğer temsilleri de iple çekiyorum” dedi.

“Pinokyo” anlatımlı konseri dört yaş ve üzeri tüm izleyiciler için 19 Mayıs ve 2 Haziran’da yeniden CRR’de sahnelenecek.

Yeni temsillerin biletleri 30 TL olarak Cemal Reşit Rey gişesi ve Biletix’te satışa sunuldu.(GDY/AÖ)