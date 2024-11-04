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Yayın Tarihi: 4 Kasım 2024 13:20
 ~ Son Güncelleme: 4 Kasım 2024 13:22
3 dk Okuma

“Hem barış hem kayyım olmaz”

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, DEM Parti’li üç belediyeye kayyım atanmasına tepki gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi.

Koçyiğit, kayyım atamalarını "adı konulmamış bir OHAL" olarak nitelendirerek, 4 Kasım tarihinin seçilmesinin tesadüf olmadığını, HDP’ye yönelik 2016’daki büyük gözaltı operasyonunun yıldönümünde yeni bir "hukuksuzluk" yaşandığını vurguladı.

Koçyiğit, kayyım rejimini eleştirerek "Ülkenin dört bir yanına ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Kayyımındır’ yazılsın," diyerek bu uygulamaların, rant sağlama amacıyla belediye kaynaklarını kontrol altına almak için yapıldığını söyledi.

Mardin Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün kısa bir süre önce Şenyaşar ve Yıldız ailelerinin “barışmasına” katkı sağladığına dikkat çeken Koçyiğit, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile aynı karede oturan Ahmet Türk değil miydi? Bir hafta önce barışı sağlayan Ahmet Türk, bir hafta sonra terörist mi oldu?" diye sordu.

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“Ülkeyi kayyım ülkesine çevirdiler”

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Koçyiğit açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Kendi bekaları ve iktidar yürüyüşleri için ülkeyi bir kayyım ülkesine çevirdiler. Ülkenin dört bir yanına 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Kayyımındır' yazılsın. Bugün hep birlikte direnme günüdür. Türkiye’nin en batısından en doğusuna kadar bütün siyasi partilerle birlikte; STK’larla, kadın örgütleriyle, hukuk örgütleriyle, bu ülkede haktan hukuktan demokrasiden vicdandan yana söz kuran herkesin yan yana gelmesi gerekiyor. Bu zulme karşı direnmezsek ülkenin büyük bir kaosa sürükleneceğini, büyük bir çıkmaza gireceğini, demokrasi adına hiçbir şeyin kalmayacağını çok iyi biliyoruz.

“MYK’mizin bu sabah yaptığı değerlendirmenin sonuçlarını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yarın grup toplantımızı saat 13.00’da Mardin’de gerçekleştireceğiz. Bu hafta Genel Kurul çalışmalarına, Plan Bütçe Komisyonuna ve diğer hiçbir komisyon çalışmasına katılmayacağız. Gasbedilen halkın iradesini ve belediyelerimizi sonuna kadar savunacağız.

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“Verilen el, barış için miydi?”

“Bugün, uzatılan elin samimi bir şekilde uzatılıp uzatılmadığı tartışmasını yürütmek gerekiyor. Verilen el, barış için miydi? Biz öyle kabul ettik, öyle anladık. Biz durduğumuz yerdeyiz. Bizim barışa dair tek negatif cümlemiz yok. Çünkü kendi mücadelemizin en büyük gerekçesi, bu ülkede Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yollarla çözülmesidir.

"Ne yazık ki Cumhur İttifakı bir taraftan el uzatıyormuş gibi görünüyor, bir taraftan da en derin hukuksuzlukları yaparak, kayyım atayarak aslında barış istemediğini, çözüm istemediğini ortaya koyuyor. Barış istiyorsanız bunları yapamazsınız. Hem barış hem kayyım olmaz. Hem barış hem sopa olmaz. Barış meselesini güncel siyasi meselelere araçsallaştırmamak gerekiyor." (TY)

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Haber Yeri
İstanbul
dem parti Gülistan Kılıç-Koçyiğit 4 Kasım 2024 kayyım atamaları Kürt sorununda çözüm tartışmaları kayyım
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