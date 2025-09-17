"Hekimlerin işkenceye karıştığına dair iddiayı araştırın"

İsrail, Gazze'yi karadan işgal etmeye başladı. Saldırılarda 60 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. UNICEF’e göre savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık 18.000 çocuk (günde ortalama 28 çocuk) yaşamını yitirdi.

Türk Tabipleri Birliği, Dünya Tabipleri Birliği ve Birleşmiş Milletler’in ilgili organları ile birlikte İsrail Tabipleri Birliği'ne çağrıda bulundu.

"1500 hekim ve sağlık çalışanı katledildi"

İsrailli hekimlerin işkenceye karıştığına dair ortaya atılan iddiaların hatırlatıldığı Türk Tabipleri Birliği'nin mektubunda şunlara yer verildi:

"Birleşmiş Milletler ve bağımsız kuruluşların raporlarına göre sağlık kuruluşları, hastaneler, hekimler ve sağlık çalışanları kasıtlı olarak hedef alınmıştır. Bugüne kadar en az 1.500 hekim ve sağlık çalışanı, hasta ve yaralılara hizmet sunarken katledilmiştir. Gazze’deki 36 hastanenin %94’ü İsrail ordusunun doğrudan saldırıları sonucu kullanılamaz hale gelmiştir. Halen 350’nin üzerinde sağlık çalışanı tutuklu olup, aralarında insanlık dışı koşullarda tutulan hekimler bulunmaktadır.

Tüm bu eylemler, Cenevre Sözleşmeleri’nin ciddi ihlalleri olarak değerlendirilmekte ve uluslararası hukukta savaş suçu kapsamında ele alınmaktadır. Söz konusu saldırılar aynı zamanda insanlığa ve insanlığın ortak değerlerine karşı işlenen ağır suçlardır."

İsrail Tabipleri Birliği'ne (İMA) açık çağrı

1. Yukarıda sözü edilen ağır ihlaller karşısında, insanlıktan ve mesleki değerlerden yana açık ve net bir tutum alarak İsrail hükümetine ve tüm yetkililere çağrıda bulununuz: -Sağlık personeli ve sağlık kuruluşlarına yönelik tüm saldırıların derhal durdurulması. -Tıbbi tarafsızlık ilkesine saygı gösterilmesi ve mesleki görevlerini yerine getirirken gözaltına alınan tüm sağlık çalışanlarının derhal ve koşulsuz serbest bırakılması. -Sağlık çalışanlarının hayati görevlerini güvenli bir şekilde, herhangi bir engelleme veya müdahaleye maruz kalmadan yerine getirebilmelerinin sağlanması. -Tıbbi yardımın engelsiz biçimde girişine ve dağıtımına izin verilmesi; temel tıbbi malzeme ve ekipmanların sağlık hizmetlerine güvenli biçimde ulaştırılmasının teminat altına alınması. -Birleşmiş Milletler tarafından tarihteki en büyük ve tamamen insan eliyle yaratılmış açlıklardan biri olarak tanımlanan kıtlığın sona erdirilmesi için ablukaya derhal son verilmesi ve yardımların dağıtımı için BM kuruluşlarına yetki verilmesi. -Cenevre Sözleşmeleri ve diğer uluslararası insancıl hukuk belgelerinde yer alan ilkelere tam olarak riayet edilmesi ve bu ilkelere bağlı kalınması. -Bağımsız savcıların erişiminin kolaylaştırılması ve suç teşkil eden eylemlerden sorumlu tüm kişilerin uluslararası hukuk çerçevesinde hesap vermelerinin sağlanması. 2. Tıp etiği ve insan haklarının temel taşlarından biri olan tıbbi tarafsızlık ilkesine sahip çıkınız. Bu ilkeyi tehdit eden, sağlık personeline ve sağlık kuruluşlarına yönelik saldırıları güçlü biçimde kınayınız. 3. Hekimlerin işkenceye karıştığına dair tüm iddiaları soruşturunuz.

"Mesleki gereklilikler yerine getirilmezse iletişim kurmayacağız"

Hekimlik mesleğinin gereği olarak insan yaşamını savunmanın etik bir duruş olduğuna dikkat çeken TTB üyeleri İsrail Tabipleri Birliği üyesi doktorları da bu duruşa davet etti. Mesleğin gerekliliği olan hususların yerine getirilmediği takdirde iletişimin ve dirsek temasının kesileceği açıklandı:

"Yukarıda dile getirdiğimiz noktalarda mesleğimizin gerekleri yerine getirilmediği sürece Türk Tabipleri Birliği olarak İsrail Tabipleri Birliği ile iletişim kurmayacağımızı, herhangi bir biçimde işbirliği yapmayacağımızı, tüm ülkelerin meslek birliklerinin benzer tepki göstermesi konusunda çaba göstereceğimizi siz İsrailli meslektaşlarımıza ve tüm dünya sağlık kamuoyuna ilan ederiz."

