Hekimleri hedef gösteren imama hapis cezası

Konya Şehir Hastanesi'nde 6 Temmuz 2022’de öldürülen Ekrem Karakaya’nın ardından yapılan eylemler nedeniyle hekimleri hedef alan imam hakkında açılan davada karar çıktı.

Karakaya’nın öldürülmesini protesto eden hekimler 7-8 Temmuz’da iş bırakma eylemi yaptı.

Cuma hutbesinde hekimleri hedef alan imam, "Sen vardın hastaneden boş döndün. İğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi, ‘Git bugün grevdeyiz’. Öldürmez misin sen? Dövmez misin, sövmez misin? Buna fırsat vermeyelim ya. Herkes akıllı olsun kardeşim" dedi.

Türk Tabipler Birliği, (TTB) imamın şiddet içeren ve hedef gösteren bu sözleri üzerine suç duyurusunda bulundu.

Ahmet G., hakkında açılan davanın karar duruşması 28 Kasım'da görüldü. İmam G.'ye 1 yıl 8 ay hapis ile cezası verildi.

TTB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Konya 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 28 Kasım 2023’te görülen karar duruşmasında savcılık; sanık imam suçlamayı kabul etmese de ihbar evrakı, açık kaynak araştırma raporu, görüntülü izleme ve çözün tutanağı doğrultusunda 'alkı kin ve nefrete sürükleme'suçunun sabit olduğunu belirtti ve ceza talep etti.

Mahkeme de Türk Ceza Kanunu’nun 'suç işlemeye tahrik' başlıklı 214. maddesi uyarınca imamın 1 yıl 8 ay hapis ile cezalandırılmasına ve beş yıl denetim süresine tabi olmak kaydıyla hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi."