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Yayın Tarihi: 7 Aralık 2023 15:45
 ~ Son Güncelleme: 7 Aralık 2023 15:59
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Hekimleri hedef gösteren imama hapis cezası

Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan doktor Ekrem Karakaya’nın öldürülmesini protesto eden hekimleri hedef alan Konya Kayalar Camisi imamı Ahmet G.y'e 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/07/hekimleri-hedef-gosteren-imama-hapis-cezasi.jpg
*Fotoğraf: İstanbul Tabip Odası

Konya Şehir Hastanesi'nde 6 Temmuz 2022’de öldürülen Ekrem Karakaya’nın ardından yapılan eylemler nedeniyle hekimleri hedef alan imam hakkında açılan davada karar çıktı.

Karakaya’nın öldürülmesini protesto eden hekimler 7-8 Temmuz’da iş bırakma eylemi yaptı.

Konya Şehir Hastanesi’nde bir doktor öldürüldü
SAĞLIKTA ŞİDDET
Konya Şehir Hastanesi’nde bir doktor öldürüldü
6 Temmuz 2022

Cuma hutbesinde hekimleri hedef alan imam, "Sen vardın hastaneden boş döndün. İğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi, ‘Git bugün grevdeyiz’. Öldürmez misin sen? Dövmez misin, sövmez misin? Buna fırsat vermeyelim ya. Herkes akıllı olsun kardeşim" dedi.

Türk Tabipler Birliği, (TTB) imamın şiddet içeren ve hedef gösteren bu sözleri üzerine suç duyurusunda bulundu.

Ahmet G., hakkında açılan davanın karar duruşması 28 Kasım'da görüldü. İmam G.'ye 1 yıl 8 ay hapis ile cezası verildi.

Doktorlar 7-8 Temmuz’da ‘şiddete karşı’ iş bırakıyor
EKREM KARAKAYA'NIN ÖLDÜRÜLMESİ
Doktorlar 7-8 Temmuz’da ‘şiddete karşı’ iş bırakıyor
6 Temmuz 2022

TTB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Konya 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 28 Kasım 2023’te görülen karar duruşmasında savcılık; sanık imam suçlamayı kabul etmese de ihbar evrakı, açık kaynak araştırma raporu, görüntülü izleme ve çözün tutanağı doğrultusunda 'alkı kin ve nefrete sürükleme'suçunun sabit olduğunu belirtti ve ceza talep etti.

Mahkeme de Türk Ceza Kanunu’nun 'suç işlemeye tahrik' başlıklı 214. maddesi uyarınca imamın 1 yıl 8 ay hapis ile cezalandırılmasına ve beş yıl denetim süresine tabi olmak kaydıyla hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi."

Konya Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı imam hakkında soruşturma başlatmıştı. Açığa alınan imama disiplin cezası verilmiş ve yer değişikliği yapılmıştı.

Doktor Ekrem Karakaya
Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi haberlerine yayın yasağı
6 Temmuz 2022

(RT)

Ekrem Karakaya TTB
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