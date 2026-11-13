Hekimlerden medyaya Pelin Pınar tepkisi: Soruşturma ifadesi basına nasıl sızdı?

*Pınar'ın adı, hastanesi ve yaşadığı kata kadar tüm bilgilerinin yazılırken şüphelinin adının baş harflerle verilmesi çifte standart olarak eleştirildi. Ölümün hemen ardından soruşturma ifadesinin ajanslara ulaşması ve "sır ölüm" gibi başlıklar da DSÖ ilkeleriyle bağdaşmaz bulundu. Oda, haberlerin düzeltilmesini, gazetecilik meslek örgütlerinin konuyu değerlendirmesini, sosyal medyadaki paylaşımların kaldırılmasını, ifadenin sızdırılmasının soruşturulmasını ve ölüm nedeni netleşmeden hüküm kurulmamasını istedi.

*Ölüm nedeni bilinmezken yayımlanan bu içeriklerin meslek etiğine ve Basın Meslek İlkeleri'ne aykırı olduğu belirtildi. Olay gecesi evde bulunan ve şüpheli sıfatıyla ifade veren erkek arkadaşın doğrulanmamış, tek taraflı beyanlarının ayrıntılarıyla aktarıldığı, gebelik, kanama ve ilaç gibi mahrem sağlık verilerinin kamuya açıldığı vurgulandı.

*İstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu ve Yönetim Kurulu, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği asistan hekimi Dr. Pelin Pınar'ın 11 Kasım 2026'da şüpheli şekilde hayatını kaybetmesinin ardından basında ve sosyal medyada çıkan içeriklere tepki gösterdi.

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği asistan hekimi Dr. Pelin Pınar'ın 11 Kasım 2026'da şüpheli şekilde hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen adli soruşturma sürerken, İstanbul Tabip Odası (İTO) Kadın Komisyonu ve Yönetim Kurulu yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Pınar'ın ölüm nedeni henüz bilinmemesine rağmen basında ve sosyal medyada yer alan içeriklerin hem meslek etiğine hem de Basın Meslek İlkeleri'ne aykırı olduğu vurgulandı.

"Doğrulanmamış iddialar tıklanma uğruna kamuya açıldı"

Olay gecesi evde bulunan ve soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade veren erkek arkadaşının beyanlarının ayrıntılarıyla servis edilmesine tepki gösterilen açıklamada, bu bilgilerin doğrulanmamış tek taraflı anlatımlar olduğuna dikkat çekildi.

Pelin Pınar'ın kendini savunma imkânının bulunmadığı hatırlatılan açıklama özetle şöyle:

"Kendini savunma imkânı bulunmayan genç bir kadın hakkında söylenenlerin bu kadar kolay ve bu kadar sorgusuz biçimde dolaşıma girmesi kabul edilemez. Ölüm, mahremiyet hakkını ortadan kaldırmaz. Kadın sağlığı alanında çalışan hekimler olarak, gebeliğe, kanamaya, kullanılan ilaçlara ilişkin bilgilerin bir kadının en mahrem sağlık verileri olduğunu biliyoruz. Hekimlik etiği bu yükümlülüğün ölümle sona ermediğini söyler. Bir meslektaşımıza ait bu türden bilgilerin, doğrulanmamış iddialar biçiminde ve tıklanma uğruna kamuya açılmasını kabul etmiyoruz."

"Biri tam adıyla, diğeri baş harfleriyle yazıldı"

Haberlerdeki çifte standarda da işaret eden İTO, Pelin Pınar'ın adı, soyadı, çalıştığı hastane ve yaşadığı dairenin katına kadar tüm kimlik bilgilerinin açıkça yazılmasına karşın, şüpheli konumundaki erkeğin adının baş harfleriyle gizlenmesini eleştirdi.

Açıklamada, "Kimliği korunan kişinin anlatısı haberin ana kaynağı hâline gelirken, kimliği tamamen açık olan kadın bu anlatının nesnesine dönüştürüldü" denilerek, kadınların şüpheli ölümlerinde ölen kadının özel hayatının didiklenmesinin ve yargılanmasının tekrar eden bir örüntü olduğuna vurgu yapıldı.

Soruşturma ifadesinin sızdırılmasına tepki

Sürmekte olan bir soruşturmadaki ifadenin ölümün hemen ardından haber ajanslarına ulaşmasının adalet arayışını zedelediğini belirten Oda, "sır ölüm", "feci ölüm" gibi tık odaklı başlıkların ve ölüm nedeni netleşmeden kendine zarar vermeyi çağrıştıran detayların yayımlanmasının Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ilkeleriyle de bağdaşmadığını kaydetti.

İTO'nun beş maddelik talebi İstanbul Tabip Odası, sürecin takipçisi olacaklarını belirterek kamuoyuna ve kurumlara şu çağrılarda bulundu: · Haberler düzeltilmeli: Haber kuruluşları ve ajanslar, şüpheli ifadesindeki özel hayat ve sağlığa ilişkin detayları metinlerden çıkarmalı, başlıkları Basın Meslek İlkeleri'ne uygun hale getirmelidir. · Meslek örgütleri devreye girmeli: Başta Basın Konseyi ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olmak üzere gazetecilik meslek örgütleri konuyu değerlendirmelidir. · Paylaşımlar kaldırılmalı: Sosyal medya kullanıcıları söz konusu ifadeyi ve Pelin Pınar’a ait görselleri paylaşmamalı, mevcut içerikleri kaldırmalıdır. · Sızıntı araştırılmalı: Soruşturma etkin ve tarafsız yürütülmeli, soruşturma ifadesinin basına nasıl ve kim tarafından ulaştırıldığı ayrıca soruşturulmalıdır. · Hüküm kurulmamalı: Ölüm nedeni adli süreçle netleşmeden kamuoyunda hüküm kurulmamalıdır.

(EMK)