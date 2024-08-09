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Yayın Tarihi: 9 Ağustos 2024 09:30
 ~ Son Güncelleme: 9 Ağustos 2024 09:51
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TTB MERKEZ KONSEY ÜYESİ ALİ KARAKOÇ

"Hekimler şiddetten kaçıyor, bölümler boş kalıyor"

TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Ali Karakoç, "Cerrahi branşlar ve çocuk hastalıkları gibi alanlarda hekim sıkıntısı yaşanması, toplumun sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırabilir. Sağlık politikalarının köklü bir değişime ihtiyacı var" dedi.

Ali Küçük
Ali Küçük

Ali Küçük
Görseli Büyüt
"Hekimler şiddetten kaçıyor, bölümler boş kalıyor"
*Fotoğraf: MA

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen), “Üniversite Hastanelerinde Görev Yapan Hekimlerin Sorunları Çalıştayı”nın sonuç raporunu geçtiğimiz günlerde açıkladı.

Üniversite hastanelerinde görev yapan hekimlerin ve asistanların yaşadığı sorunlara vurgu yapılan raporda, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçlarına değinildi.

Raporda, tıp fakültesi mezunlarının pediatri, kadın doğum ve cerrahi branşlarını tercih etmediği belirtildi. Bu durumun halk sağlığı açısından büyük risk oluşturduğuna dikkat çekildi.

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"Sağlıkta Dönüşüm Programı yıkım yarattı"

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi Dr. Ali Karakoç ile hekimlerin TUS’taki tercihlerini ve halk sağlığına yansımalarını konuştuk.

Karakoç, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sağlık alanında büyük bir yıkım yarattığını belirtti ve şu an yaşanan sorunların da kaynağı olduğunu söyledi.

"Sağlık tüketim nesnesine dönüştü"

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte “sağlık hizmetlerinin hak olmaktan çıkarılıp tüketim nesnesi haline getirildiğini” vurgulayan Karakoç, TUS tercihlerinin de bunun bir sonucu olduğunu ifade etti.

Karakoç, pediatri, kadın doğum, genel cerrahi gibi alanlarda sağlık çalışanlarının şiddete daha sık maruz kaldığını ve bu nedenle tercih etmek istemediklerini belirtti.

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"Şiddetin olmadığı bölümler tercih ediliyor"

Genç hekimlerin hasta yoğunluğunun daha az olduğu, güvenli çalışma koşulları sunan uzmanlık dallarını tercih ettiğini söyleyen Karakoç, bu durumun ileride toplum sağlığı açısından ciddi sorunlar yaşatabileceğini vurguladı.

Karakoç, "Cerrahi branşlar ve çocuk hastalıkları gibi alanlarda hekim sıkıntısı yaşanması, toplumun sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırabilir. Sağlık politikalarının köklü bir değişime ihtiyacı var" dedi.

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"Koruyucu sağlık hizmetleri öncelenmeli"

Karakoç, sorunların önüne geçebilmesi için koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilmesi gerektiğini belirtti ve ekledi: "Birinci basamak sağlık hizmetlerine daha fazla kaynak ve emek gücü ayrılmalı. Aksi halde, mevcut sağlık politikalarının devam etmesi, toplum sağlığı için önemli bir dezavantaj yaratacaktır.”

Ankara Tabip Odası'nın yayımladığı ‘Mart 2024 Tıpta Uzmanlık Sınavı Yerleştirmeleri Analizi’’nde yer alan verilere göre; en sık tercih edilen bölümler arasında ilk sırada dermatoloji yer aldı. 

ATO'nun verilerinde en az tercih edilen bölümler arasında ise; pediatri ve genel cerrahi ilk sıralarda.

(AK/RT)

ali karakoç TTB tus
Ali Küçük
Ali Küçük
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Ağustos 2024 bianet stajyeri. Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik 4. sınıf öğrencisi. 2023 yılında Antakya Toplumcu Halk Gazetesi'nde stajyerlik yaptı. 

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