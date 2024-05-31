Hekim ve yazar Erdal Atabek hayatını kaybetti

Yaşamını sağlık hakları mücadelesine adayan tıp doktoru ve yazar Erdal Atabek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aynı zamanda Cumhuriyet gazetesi yazarı da olan Atabek, 94 yaşındaydı.

Meslek örgütümüzün, @ttborgtr 1966-1984 yılları başkanlarından sevgili Erdal abimizi, Erdal Atabek'i yitirmişiz. Hepimizin başı sağolsun. Anılarıyla yolumuzu aydınlatsın. pic.twitter.com/IckNHtvprg — Sebnem KorurFincanci (@SKorurFincanci) May 31, 2024

1930 yılında öğretmen anne ve babanın çocuğu olarak Adapazarı'nda dünyaya gelen Atabek, Gaziosmanpaşa Ortaokulu, Kabataş Erkek Lisesi (1948), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi (1954). Psikosomatik Hastalıklar ve İç hastalıkları uzmanı olarak görev yaptı.

"Hekimin yaşatma sanatı, barış ve huzurla birlikte anılmıştır hep…"

1965'te yazarlığa Milliyet gazetesinde başladı. Aynı yıl Türk Tabipleri Birliği (TTB) başkanı seçildi. Bu görevi 1984 yılına dek sürdü.

1966'da köşe yazıları Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmaya başladı. Aynı gazetede dizi yazıları da yer aldı.

1972'de Barış Derneği'nin kuruluşunda yer aldı. 12 Eylül döneminde Barış Derneği Davasından 1982 - 1986 yılları arasında 38 ay cezaevinde kaldı. Dava 1991'de beraatle sonuçlandı.

Türk Tabipleri Birliği’nin 1965-1984 yılları arasında Merkez Konseyi başkanlığını yapan,



Yaşamı boyunca iyi hekimliğin yanı sıra emek, demokrasi ve barış mücadelesinin ön saflarında yer alan,



Hekimlik mesleği ve tıp eğitiminin yanı sıra toplumsal dönüşümün çocuklar ve gençler… pic.twitter.com/tdULASLSj4 — Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) May 31, 2024

Atabek, değişen toplumların çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri üzerine yoğunlaştı, araştırdı. 1986'da İstanbul Tabip Odası Barış Ödülü, 1998'de TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü, 2022'de Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Aydınlanma Onur Ödülü'ne ve yine aynı yıl Mimarlar Odası Ankara Şubesi Emre Madran Basın Ödülü'ne değer görüldü.

Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulunan, Cumhuriyet gazetesi yazarı, hekimlik bilgisini halkına ve ülkesine adayan Cumhuriyet aydını tıp doktoru #ErdalAtabek'i kaybetmenin derin… pic.twitter.com/vDR7253gJA — Ankara Tabip Odası (@ankaratabipoda) May 31, 2024

Kaleme aldığı kitaplar şöyle: