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YAŞAM
Yayın Tarihi: 31 Mayıs 2024 14:08
 ~ Son Güncelleme: 31 Mayıs 2024 14:27
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Hekim ve yazar Erdal Atabek hayatını kaybetti

Cumhuriyet gazetesi yazarı da olan Dr. Erdal Atabek, Türk Tabipleri Birliği’nin 1965-1984 yılları arasında Merkez Konseyi başkanlığını yapmıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hekim ve yazar Erdal Atabek hayatını kaybetti

Yaşamını sağlık hakları mücadelesine adayan tıp doktoru ve yazar Erdal Atabek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aynı zamanda Cumhuriyet gazetesi yazarı da olan Atabek, 94 yaşındaydı.

1930 yılında öğretmen anne ve babanın çocuğu olarak Adapazarı'nda dünyaya gelen Atabek, Gaziosmanpaşa Ortaokulu, Kabataş Erkek Lisesi (1948), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi (1954). Psikosomatik Hastalıklar ve İç hastalıkları uzmanı olarak görev yaptı.

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1965'te yazarlığa Milliyet gazetesinde başladı. Aynı yıl Türk Tabipleri Birliği (TTB) başkanı seçildi. Bu görevi 1984 yılına dek sürdü.

1966'da köşe yazıları Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmaya başladı. Aynı gazetede dizi yazıları da yer aldı.

1972'de Barış Derneği'nin kuruluşunda yer aldı. 12 Eylül döneminde Barış Derneği Davasından 1982 - 1986 yılları arasında 38 ay cezaevinde kaldı. Dava 1991'de beraatle sonuçlandı.

Atabek, değişen toplumların çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri üzerine yoğunlaştı, araştırdı. 1986'da İstanbul Tabip Odası Barış Ödülü, 1998'de TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü, 2022'de Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Aydınlanma Onur Ödülü'ne ve yine aynı yıl Mimarlar Odası Ankara Şubesi Emre Madran Basın Ödülü'ne değer görüldü. 

Kaleme aldığı kitaplar şöyle:

  • Alkol ve İnsan (1982, sağlık)
  • İnsan Sıcağı (1987, deneme)
  • Kışkırtılmış Erkeklik Bastırılmış Kadınlık (1988, psikoloji)
  • Sözüm Sanadır (1988, anı)
  • Kendi Yurdunda Sürgünsün (1988, anlatı)
  • Gençlik Duvarları Yıkıyor (1990, psikoloji)
  • Kırmızı Işıkta Yürümek (1991, psikoloji)
  • Cinsellikten İkmale Kalmak (1992, eğitim)
  • Beyaz Balinayı Sevmek (1993, psikoloji)
  • Çocuklar, Büyükler ve Tavşanlar (1994, kişisel gelişim)
  • Belki de Sensin (1995, öykü)
  • Hayatımız ve Değerlerimiz (1999, deneme)
  • Bizim Duygusal Zekamız (1999, psikoloji)
  • Erken Büyüyen Çocuklar (2002, eğitim)
  • Modern Dünyada Değer Kayması ve Gençlik (2003, sosyoloji)
  • Sıpa Koleje Gidiyor (2005, mizah)
  • Kuşatılmış Gençlik (2006, psikoloji)
  • Dürüstlük Sevgili Çocuğum (2008, kişisel gelişim)
  • Tehlikeli Cehalet (2009, deneme)
  • Başaklar Savrulurken (2010, sosyoloji)
  • Tüketilen Değerler ve Gençlik (2010, psikoloji)
  • Yurttaşlıktan Uygarlığa (kolektif, 2010, sosyoloji)
  • Müzik Seni Çağırıyor (2011, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrasının öyküsü)
  • Yoldan Çıkarılmış Başarı (2017, eğitim) (AÖ)
erdal atabek türk tabipleri birliği
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