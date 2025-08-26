TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 26 Tebax 2025 16:53
 ~ Nûkirina Dawî: 26 Tebax 2025 17:03
2 xulek Xwendin

Hejmara qurbaniyan li Siwêdayê gihîşt 1895an

Navenda Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê ragihand ku nasnameya 116 kesên din ên ku di meha Tîrmehê de ji aliyê hêzên girêdayî Wezaretên Parastinê, Wezareta Naxweyî û hêzên eşîran ve hatine kuştin, aşkere bû.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Hejmara qurbaniyan li Siwêdayê gihîşt 1895an

Piraniya Durziyan li Siwêdayê dijîn û bajareke li başûrê Sûriyeyê ye. Tevî agirbestê dorpêça li ser Siwêdayê didome. Di êrişên meha Tîrmehê de gelek kes hatibû kuştin û di encama xebatên tespîtkirina nasnameya qurbaniyan de hejmara miriyan her ku diçe zêdetir dibe.

Navenda Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê (SOHR) ku navenda wê li Londonê ye ragihand ku nasnameya 116 kesên din ên ku hatine kuştin diyar bû.

Li gorî SOHRê, ev kesana di meha Tîrmehê de ji aliyê hêzên girêdayî Wezaretên Parastinê, Wezareta Naxweyî û hêzên eşîran ve hatine kuştin.

SOHR: Li Siwêdayê agirbest ket meriyetê
Dİ 8 ROJAN DE HERÎ KÊM 1120 KES MİRİN
SOHR: Li Siwêdayê agirbest ket meriyetê
21 Tîrmeh 2025

SOHRê diyar kir ku hejmara kesên ku hatine înfazkirin gihîştiye 670an û di nav vê hejmarê de jin, zarok û xebatkarên tenduristiyê jî hene.

SOHRê ragihand ku ji 13ê Tîrmehê heta niha ji ber şer, înfazkirin û bombebaranên Îsraîlê hejmara miriyan gihîştiye 1895an.

Hêzên Sûriyeyê li Siwêdayê qetlîam pêk anîn
Hêzên Sûriyeyê li Siwêdayê qetlîam pêk anîn
16 Tîrmeh 2025

Dabeşkirina qurbaniyan wiha ye:

  • 725 kes (jê 21 zarok, 167 sivîl) li bajarê Siwêdayê mirine.
  • 477 kes (40 endamên eşîrên Bedewî, 1 endamek çekdar ê Lubnanî) serbi hêzên Wezareta Parastinê û Rêveberiya Ewlekariya Giştî ne
  • 15 kes, di êrîşa asmanî ya Îsraîlê de hatine kuştin ku hêzên serbi Wezareta Parastinê û Wezareta Karên Navxweyî ne,
  • 3 kes di êrîşa asmanî ya Îsraîlê de ya li dijî avahiya Serfermandariya Giştî li Şamê de hatin kuştin,
  • 2 rojnamevan dema ku pevçûnên li Siwêdayê dişopand hat kuştin,
  • 3 kes, endamên eşîreke bedewî bû ku ji aliyê komên çekdar ên Durzî ve hatin înfazkirin.
  • 670 kes (20 karmendên tenduristiyê, 15 zarok) di înfazên meydanî de ji aliyê yekîneyên girêdayî Wezareta Parastinê û Wezareta Karên Navxweyî ve hatin kuştin.
Eş-Şera: Me ewlekariya Siwêdayê radestî komên herêmî û rêberên olî kir
Eş-Şera: Me ewlekariya Siwêdayê radestî komên herêmî û rêberên olî kir
17 Tîrmeh 2025

(VC/AY)




Cihê Nûçeyê
Stenbol
süveyda Sûriye Şer Dürziler sohr
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê