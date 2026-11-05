Hejmara nû ya kovara xêzeromanê ya Bajar derket

Hejmara Mijdarê ya kovara xêzeromanê Bajar a ku ji aliyê Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê ve bi Kurmancî û Zazakî tê amadekirin, hat weşandin.
Kovara Bajar ji du mehan carekê li ser platforma dîjîtal tê weşandin û bi hejmara xwe ya Mijdarê li ber destê xwendevanên xwe ye.
Kovara ku armanc dike çanda xwendinê ya bi zimanê zikmakî pêş bixe û belav bike, bang li zarok û ciwanan dike.
Kovara dîjîtal a 29 rûpelî ku edîtoriya wê ji aliyê afirînerê karakterê Qirix Dogan Guzel ve tê kirin, naverokên ku ji Amedsporê heta wêjeya Kurdî, ji zimanê siyasî ê mîzahê heta serpêhatiyên nû yên xêzeromanê pêşkêş dike.
Xebata ku bi xetên Îmam Cîcî zindî dibe, futbol û wêjeyê tîne cem hev.
Di hejmara nû ya Kovarê de xêzeromanên Eşref Mumcu yên bi navê “Mehlûqatên Eşref”, yên Dogan Guzel yên bi navê “Remazanê Çaycî” û “Keko” û ya bi navê “Dedektîfên Kuçeyên Teng Zilkîf” bi macareyên xwe yên nû cî digirin.
(AY)