TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
ÇAND Û HUNER
DW: Dîroka Weşanê: 05.11.2026 11:36 5 Mijdar 2026 11:36
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 05.11.2026 11:55 5 Mijdar 2026 11:55
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Hejmara nû ya kovara xêzeromanê ya Bajar derket

Kovara Bajar ji du mehan carekê li ser platforma dîjîtal tê weşandin. Di hejmara nû ya Kovarê de xêzeromanên bi navê “Mehlûqatên Eşref”, “Remezanê Çaycî”, “Keko” û “Dedektîfên Kuçeyên Teng Zilkîf” bi serpêhatiyên xwe yên nû cî digirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Hejmara nû ya kovara xêzeromanê ya Bajar derket
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Hejmara Mijdarê ya kovara xêzeromanê Bajar a ku ji aliyê Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê ve bi Kurmancî û Zazakî tê amadekirin, hat weşandin.

Kovara Bajar ji du mehan carekê li ser platforma dîjîtal tê weşandin û bi hejmara xwe ya Mijdarê li ber destê xwendevanên xwe ye.

Kovara ku armanc dike çanda xwendinê ya bi zimanê zikmakî pêş bixe û belav bike, bang li zarok û ciwanan dike.

Kovara dîjîtal a 29 rûpelî ku edîtoriya wê ji aliyê afirînerê karakterê Qirix Dogan Guzel ve tê kirin, naverokên ku ji Amedsporê heta wêjeya Kurdî, ji zimanê siyasî ê mîzahê heta serpêhatiyên nû yên xêzeromanê pêşkêş dike.

Xebata ku bi xetên Îmam Cîcî zindî dibe, futbol û wêjeyê tîne cem hev.

Di hejmara nû ya Kovarê de  xêzeromanên Eşref Mumcu yên bi navê “Mehlûqatên Eşref”, yên Dogan Guzel yên bi navê “Remazanê Çaycî” û “Keko” û ya bi navê “Dedektîfên Kuçeyên Teng Zilkîf” bi macareyên xwe yên nû cî digirin.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
kovar bajar
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê