Hejmara 144em a Kovara Jinê derket

Hejmara 144emîn a Kovara Jinê bi berga “Têkoşîna Rizgariyê ya li Dijî Kuştina Jinan” gihişt ber destê xwînerên xwe.
Hejmara nû li ser yekîtîyekê disekine ku kokên avahîsaziyê yên kuştina jinan eşkere dike û pêvajoya avakirina jiyaneke demokratîk, wekhev û azad dinirxîne.
Hemû sernavên di hejmara nû de wiha ne:
*Anatomiya Siyasî ya Kuştina Jinan û Îradeya Jinan a ji bo Rizgariyê / Aycan Diril
*Bijî Têkoşîna Jinê ya Li Dijî Sîstema Bêesil û Zalim / Dîlan Kunt Ayan
*Pêkhateya Bêdeng a Kuştina Jinan: Anatomiya Civakî ya Tundiyê / Ezgi Sila Demir
*Têkoşîna Jinan a li Rojhilata Navîn û Rewşa Tirkiyeyê ya di 2025’an de / Azime Balî
*Kokên Nedîtbar ên Tundiya li dijî Jinan / Komuna Jinan a Îzmîrê
*Veguherîna bi hev re ya di Avakirina Modernîteya Demokratîk de / Fatime Uzul Levent
(AY)