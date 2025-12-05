TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 5 Kanûn 2025 11:37
 ~ Nûkirina Dawî: 5 Kanûn 2025 11:41
1 xulek Xwendin

Hejmara 144em a Kovara Jinê derket

Hejmara 144em a kovara Jinê bi manşeta “Têkoşîna Azadiyê ya li Dijî Kuştina Jinan” derket.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Hejmara 144em a Kovara Jinê derket

Hejmara 144emîn a Kovara Jinê bi berga “Têkoşîna Rizgariyê ya li Dijî Kuştina Jinan” gihişt ber destê xwînerên xwe.

Hejmara nû li ser yekîtîyekê disekine ku kokên avahîsaziyê yên kuştina jinan eşkere dike û pêvajoya avakirina jiyaneke demokratîk, wekhev û azad dinirxîne.

Hemû sernavên di hejmara nû de wiha ne:

*Anatomiya Siyasî ya Kuştina Jinan û Îradeya Jinan a ji bo Rizgariyê / Aycan Diril

*Bijî Têkoşîna Jinê ya Li Dijî Sîstema Bêesil û Zalim / Dîlan Kunt Ayan

*Pêkhateya Bêdeng a Kuştina Jinan: Anatomiya Civakî ya Tundiyê / Ezgi Sila Demir

*Têkoşîna Jinan a li Rojhilata Navîn û Rewşa Tirkiyeyê ya di 2025’an de / Azime Balî

*Kokên Nedîtbar ên Tundiya li dijî Jinan / Komuna Jinan a Îzmîrê

*Veguherîna bi hev re ya di Avakirina Modernîteya Demokratîk de / Fatime Uzul Levent

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
jin kovar
