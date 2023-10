Hejmara 13an a Kovara Folklora me derket. Weqfa Mezopotamya kovar her ji her ji sê mehan carekê diweşîne. Ev hejmara Îlon, Çiriya Pêşiyê û Çiriya Paşiyê ya sala 2023yan e.

Di vê hejmarê de nivîsên derbarê folklora kurdî, yên berhevkariyê, çîrok û yên din hatin weşandin.

Çend nivîsên ku di vê hejmarê de hene ev in:

Şeyma Orhan “Hin vegêranên hirçê ji Serhedê”, Celîlê Celîl “Dilo”, Mem Mukriyanî “Pajayê bajarê Adiyamanê Feysel Paşa”, Bahoz Baran “Çav di zargotinê de”, Mîr Mûhargînî “Çeqçeq Paşa”, Eşref Keydanî “Xaniyê bire min”, Şehrîban Matyar û Emîn Ozdemîr “Meftûne”, Surya Human “Elîk û Fatikê”, Yûsif Hêşetî “Îsê Delan”.