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Yayın Tarihi: 16 Ekim 2024 11:21
 ~ Son Güncelleme: 16 Ekim 2024 11:30
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Heinrich Böll Stiftung İstanbul 30 yaşında

“Heinrich Böll Stiftung İstanbul / 1994-2024 Türkiye’de Sivil Toplum ve Siyasetin 30 Yılı” başlıklı sergide, derneğin 30 yıldaki faaliyetleri ve mücadelesinin panoraması yer alıyor: “Tam çökkünlük yerleşmişken yeşeren sivil hareketler, canlanan umut.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Heinrich Böll Stiftung İstanbul 30 yaşında

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, 30. Yaş sergisinde, geçen zamandaki sivil toplumun tarihine ışık tutuyor.

Heinrich Böll Stiftung İstanbul / 1994-2024 Türkiye’de Sivil Toplum ve Siyasetin 30 Yılı” başlıklı sergide, derneğin 30 yıldaki faaliyetleri ve mücadelesinin panoraması yer alıyor.

“Sivil alanın direnci ve umudu”

Heinrich Böll Stiftung, sergiyi şöyle anlatıyor:

“Bu 30 yıl, Türkiye tarihinin - ileride tarihçilerin epey ilgisinin çekeceğini tahmin ettiğimiz - belli periyotlara denk geliyordu.

1980 darbesinin yıkıcı izlerinden kurtulmaya çalışan sivil alanın direnci ve umuduna, çatışmalar ve sistematik hak ihlallerinin gölgesinin düştüğü 90’lı yıllar mesela. AB üyeliğine adaylığın kesinleşmesi, demokratik kazanımlar ve ekonomik büyümeye, doğanın ve kentlerin tahribatının gölgesinin düştüğü 2000’li yıllar ya da. Tam çökkünlük yerleşmişken yeşeren sivil hareketler, canlanan umut. Ve diğerleri...

Bu 30 yıl, Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin olduğu kadar Türkiye sivil toplumunun da tarihi. Hatta biraz daha geniş bakınca, dünyanın son 30 yılının da. Sergimiz o günlerdeki kendimizi ve aynı ekosistemi paylaştığımız arkadaşlarımızı anımsamanın aracı. Aramızdan ayrılanlar, haksızca koparılanlar ve savrulanları da…

Bir de gelecek var. Dünya ve Türkiye, öncekinden kolay olmayacağı kesin çoklu krizler çağıyla baş etmek zorunda. Bizler de. Geçmişe en çok da bu yüzden bakmak istedik: Geleceği sıkı bir hafıza ve özgüvenle karşılayabilmek için.”

Serginin kataloğuna buradan ulaşabilirsiniz.

Künye

Proje koordinatörü: Dawid D. Bartelt

Sergi tasarımı: Liana Kuyumcuyan

Metin yazarı: Nilgün Yılmaz

Editör: Hazal Özvarış

Operasyon: Banu Yayla

Çeviri & düzelti: Defne Orhun

Röportajlar: Fügen Uğur, Zeynep Taşkın, Ulrike Dufner, Semahat Sevim, Kristian Brakel, Dawid D. Bartelt

Video prodüksiyon: İmre Azem, Nedim Hazar

Web tasarım: Petra Tesch

Grafik ve görsel tasarım: Liana Kuyumcuyan, Oğuzhan Erdurak

Üretim: Sarkis Kalaycı, Elosa Copycenter

Dernek, şu isimlere de sergideki katkılarından dolayı teşekkür etti: Asena Günal, Cem Bico, Julia Bartmann, Julia Graebel, Nele Marten, Omar Kadkoy, Saynur Gürçay, Sevim Sancaktar, Yonca Verdioğlu

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
Sivil toplum Heinrich Böll Stiftung Derneği
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