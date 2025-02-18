'Hediye edildiği' yerden kaçan devekuşu, büyüdüğü mahalleye geri döndü

Diyarbakır'da "hediye edildiği" iş insanına ait işyerinin bahçesinden kaçan devekuşu, üç gün sonra kendisini büyüten kişinin yaşadığı mahallede bulundu.

Merkez Yenişehir ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde yaşayan Fesih Ateş'e, oğlu Abdulvasi Ateş tarafından bir yıl önce beslemesi için Samsun'dan iki yavru devekuşu getirdi.

Fesih Ateş, büyüttüğü dişi devekuşunu, akrabası Sur ilçesinde akaryakıt istasyonu işleten iş insanı Fırat Özateş'e 11 Şubat'ta hediye etti.

Devekuşu, bir gün sonra Özateş'e ait akaryakıt istasyonunun bahçesinden kaçtı.

İşyerinin tel örgülerini aşarak Diyarbakır-Silvan kara yoluna doğru kaçan ve bir süre karayolunda ilerledikten sonra gözden kaybolan devekuşu için arama çalışması başlatıldı.

“Duygusal bir hayvan”

Devekuşu, 15 Şubat’ta kendisini büyüten Fesih Ateş'in yaşadığı Güzelköy Mahallesi yakınlarına geldi.

Komşuları, devekuşunu Ateş’e teslim etti. Ateş, Anadolu Ajansı muhabirine, devekuşunun kendisine çok alıştığını söyledi:

“Nereye gitsem arkamdan geliyordu. O kadar duygusal bir hayvan. Evin yakınına gelince karşı evin köpekleri kovaladığı için geri gitmiş. Oradaki komşumuz görünce zarar görmesin diye evine almış. Ben de oradan getirdim. Kaybolduğunda çok üzüldüm, çok dua ettim, geri gelsin diye. Onu gördüğümde sarıldım, öptüm. Bir insan kaybolan çocuğunu bulunca nasıl mutlu oluyorsa ben de öyle mutlu oldum. Duygusal bir insanım onu görünce hemen sarıldım.” (TY)