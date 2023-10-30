HEDEP’ten Celal Adan protestosu: İstifa etmesini bekliyoruz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’a, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda MHP’li Meclis Başkanvekili Celal Adan’ın küfür etmesi HEDEP milletvekilleri tarafından protesto edilmeye devam ediliyor.

26 Ekim’deki Meclis Genel Kurulu'nda Sakık’la tartıştıktan sonra mikrofonunu kapatmayı unutan Adan’ın, "Pez...ler ya" dediği duyulmuştu.

Olaydan sonra bugün, haftanın ilk Genel Kurul oturumunda Meclis’te bir araya gelen HEDEP milletvekilleri, Adan’ın istifası taleplerini yineledi.



Meclis’teki eylemlerine dair açıklama yapan HEDEP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, şöyle dedi:

“Hiçbir zaman ve mekanda çirkinliğe boyun eğmedik. Zorbalığa susmadık. Devletin gücünü arkasına alanların devri geçer ama halkın gücünü yanına alanlar daimdir.”

Saruhan Oluç: Küfür eden Meclis Başkanvekili istifa etmeli

“Tutumunuzu açıklayın”

HEDEP Muş Milletvekili Sezai Temelli ise eylemlerini şöyle duyurdu:

“Meclis Başkan Vekili Celal Adan'ın, Sayın Sırrı Sakık’a yönelik kullandığı çirkin ve kirli dil kabul edilemez. Bu söylemi kınıyor siyasetin saygın bir ortamda yürütülmesi için derhal istifa etmesini bekliyoruz.”

HEDEP Grup Başkanvekili ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Anayasa'nın 94'üncü maddesine göre Meclis Başkanının, Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerinde Meclis tartışmalarına katılamayacağını hatırlattı.

Beştaş, “Parlamentoya sesleniyorum. Bu konuda bugün bir tutum almazsak Meclis Başkanvekili hepimize küfür mü edecek?” dedi ve oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'dan oturuma ara vererek Meclis Başkanlık divanı ile görüşmesini ve tutum açıklamasını talep etti.

Başarır: Karar alınması gerekiyor

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre ise konuyla ilgili söz alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise şöyle dedi:

"27’nci Dönemde AKP Grubundan bir arkadaşımız bu kürsüde konuşurken başka bir gruptaki arkadaşımız bir hakaret etti. Meclis hemen ara verdi, onun hakkında bir yaptırım uyguladı. Bu MHP olsun, CHP olsun, bakın benim arkadaşlarımdan bir tanesi yapsa da biz bunu asla onaylamayız ama bir kez birbirimize karşı saygıyı yitirirsek, bunu yaptırıma bağlamazsak İç Tüzük’te bunun önünü alamayız.



"O yüzden, bir video var, Sayın Başkan, bir açıklama yapması, bir özür dilemesi ve Meclisin yani Başkanlığın bir karar alması gerekiyor." (TY)