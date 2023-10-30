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Yayın Tarihi: 30 Ekim 2023 08:31
 ~ Son Güncelleme: 30 Ekim 2023 08:32
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HEDEP’li Bulğa ve Kaya tutuklandı

Mersin’de gözaltına alınan HEDEP PM üyesi Naif Bulğa ile HEDEP Gençlik Meclisi üyesi Mazlum Kaya tutuklandı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/30/hedepli-bulga-ve-kaya-tutuklandi.jpg
Fotoğraf: MA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Parti Meclis (PM) üyesi Naif Bulğa ile HEDEP Gençlik Meclisi üyesi Mazlum Kaya, dün Mersin’de gözaltına alınmıştı, Emniyet’teki ifade işlemlerinin ardından adliyeye götürüldüler.

Savcılık tarafından ifadeleri alınan Bulğa, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek  “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla, Kaya ise “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

MA’nın haberine göre Hakimlik aynı gerekçelerle Bulğa ve Kaya’yı tutukladı. (AS)

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