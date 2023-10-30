HEDEP’li Bulğa ve Kaya tutuklandı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Parti Meclis (PM) üyesi Naif Bulğa ile HEDEP Gençlik Meclisi üyesi Mazlum Kaya, dün Mersin’de gözaltına alınmıştı, Emniyet’teki ifade işlemlerinin ardından adliyeye götürüldüler.

Savcılık tarafından ifadeleri alınan Bulğa, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla, Kaya ise “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

MA’nın haberine göre Hakimlik aynı gerekçelerle Bulğa ve Kaya’yı tutukladı. (AS)