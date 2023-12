HEDEPê kurtenavê xwe kir DEM Partî

Nûnera Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (HEDEP, bi kurtenavê xwe yê nû DEM Partî) û Parlamentera Şirnexê Ayşegul Doganê li navenda partiya xwe civîneke çapemeniyê pêk anî.

Doganê diyar kir ku li ser daxwaza Dadgeha Bilind wan kurteya navê partiya xwe û du xalên rêziknameya xwe guherandiye.

Dadgeha Bilind di 18ê Çiriya Paşiyê de ragihandibû ku kurteya navê Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ji ber navê HADEPê tîna bîrê “li dijî yasayê ye”, divê biguhere.

Doganê di civîna xwe de diyar kir ku wan kurtenavê partiya xwe kiriye DEM Partî: “Me di daxuyaniya xwe ya berê de jî gotibû ku navê me yê dirêj naguhere. Partiya Gelan a Wekhevî û Demokrasiyê wekî navê dirêj dimîne. Lê dadgeha bilind a Tirkiyeyê îtirazî kurtenavê me kir ji bo navê HEDEPê. Ev nav nehat qebûlkirin. Ji bo ku em beriya hilbijertinên herêmî em bikevin tengasiyê xwestin astengiyekê bi vî rengî derxînin. Me jî nexwest em derfetê bidin wan û me vê carê îtiraza wan qebûl kir. Ji ber ku em di pêşiya hilbijartinê de ne me amadekariyên xwe kir û navekî nû ji xwe re dît. Ew dixwazin partiyên me bigirin, em ji nû ve ava dikin. Ew yên xerakirinê nê, em yên çêkirinê ne. Lewma me navekî nû diyar kir û me carek din gelên xwe be derfet nehişt û bi hinceta wan re me nexwest gelên Tirkiyeyê mijul bibin. Navê me yê nû DEM Partî ye. Em dibêjin Dem dema me ye, em dibêjin em ê bi Dem Partiyê vê demê û vê dewranê biguherînin. Di destpêkê de ev dem wê bibe dema birêkirina qeyûman. Dem îcar dema çareseriyê ye, dem îcar dema azadiyê ye, dem îcar dema aştiyê ye, dem îcar dema wekheviyê ye, dem dema destkeftinên gelan e, dem dema me ye. Ev sedsal wê bibe sedsala gelan û pêşengiya vê sedsalê jî wê gelê Kurd bike. Ji ber vê yekê jî em dibêjin em bi partiya xwe Demê em ê vê demê û vê dewranê biguherînin. Jixwe dîrokê jî ev yek nîşanî me kiriye.”

Doganê her weha got ku wan pêvajoya serlêdanên bernamzediyê li seranserê Tirkiyeyê heta 20ê Kanûna Pêşiyê dirêj kiriye. (TY/FD)