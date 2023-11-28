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Yayın Tarihi: 28 Kasım 2023 15:27
 ~ Son Güncelleme: 28 Kasım 2023 15:31
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HEDEP ve TİP’te yerel seçim başvuruları başladı

HEDEP, yerel seçim aday adaylık başvuruları için son tarih olarak 10 Aralık’ı belirlerken; TİP, 24 Aralık’a dek başvuruları kabul edeceğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/28/hedep-ve-tipte-yerel-secim-basvurulari-basladi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

31 Mart 2024’te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi (HEDEP) ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) aday adaylığı başvurularını başlattı. 

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, HEDEP belediye eş başkanlığının yanı sıra belediye meclis üyeliği için de başvuru alacak. 

Başvuru yapmak isteyenler, il ve ilçe örgütlerinde kurulacak komisyonlara 10 Aralık'a kadar başvuruda bulunabilecek. Adayların belirlenmesi için her il ve ilçede sandık kurulacak. Parti üyeleri, geçmiş dönemde görev almış yöneticiler, aileler ve demokratik kitle örgütleri de oy kullanabilecek. 

Kadınlar, LGBTİ+’lar ve gençler

TİP ise, aday adaylık başvurularının 24 Aralık’a dek süreceğini duyurdu. TİP’in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, kadınlardan, LGBTİ+’lardan ve 25 yaş altı gençlerden aday adaylık başvuru ücretlerinin yarısı alınacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de aday adaylık başvuruları için son tarihi 28 Aralık olarak duyurdu.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ise 9 Kasım'da başlattığı belediye başkanlığı için aday adaylığı başvuru sürecini 22 Kasım’da sonlandırdı. (TY)

yerel seçim 2024 HEDEP TİP CHP AKP
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/haber/iyi-parti-81-ilde-kendi-adaylarimizla-yerel-secimlere-girecegiz-283981
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