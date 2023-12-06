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Yayın Tarihi: 6 Aralık 2023 13:23
 ~ Son Güncelleme: 6 Aralık 2023 15:00
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HEDEP'te aday adaylığı sürecinde son tarih 10 Aralık

Belediye eş başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği ile ilgili başvurular, 10 Aralık'ta sona erecek. HEDEP Diyarbakır İl Eş Başkanı Abbas Şahin, başvuruların yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/06/hedep-te-aday-adayligi-surecinde-son-tarih-10-aralik.jpg

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (HEDEP) 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimler için aday adaylığı başvuru süreci devam ediyor.

Belediye eş başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği ile ilgili başvurular, 10 Aralık'ta sona erecek. HEDEP Dİyarbakır İl Eş Başkanı Abbas Şahin, başvuruların yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi. 

MA'nın aktarımına göre, Kayyımların "irade hırsızlığı" olduğunu ve başvuruların da buna karşı olduğunu belirten Şahin, "31 Mart seçimlerine hazırlanıyoruz. İktidarın 'belediyelere kayyım atayacağız' söylemine rağmen halk 'bu kez bütün belediyelerimizi alacağız ve belediyelerimize halkımızla beraber sahip çıkacağız' diyerek yoğun ilgi gösteriyor" dedi. 

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(EMK)

yerel seçimler Seçim 2024 HEDEP aday çağrısı Diyarbakır
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