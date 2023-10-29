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Yayın Tarihi: 29 Ekim 2023 11:36
 ~ Son Güncelleme: 29 Ekim 2023 11:40
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HEDEP PM Üyesi Bulğa gözaltına alındı

MA’nın geçtiği habere göre, evinde bulunmayan Naif Bulğa, ifade vermek için gittiği Mersin İl Emniyeti’nde gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/29/hedep-pm-uyesi-bulga-gozaltina-alindi.jpg
MA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Parti Meclisi (PM) Üyesi Naif Bulğa’nın evine sabah saatlerinde baskın düzenlendi.  

MA’nın geçtiği habere göre, evinde bulunmayan Bulğa, ifade vermek için gittiği Mersin İl Emniyeti’nde gözaltına alındı. Bir soruşturmadan dolayı hakkında gözaltı kararı olduğunu öğrenen Bulğa’nın yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.  (EMK)

HEDEP Naif Bulğa siyasetçilere gözaltı
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