HEDEP PM Üyesi Bulğa gözaltına alındı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Parti Meclisi (PM) Üyesi Naif Bulğa’nın evine sabah saatlerinde baskın düzenlendi.

MA’nın geçtiği habere göre, evinde bulunmayan Bulğa, ifade vermek için gittiği Mersin İl Emniyeti’nde gözaltına alındı. Bir soruşturmadan dolayı hakkında gözaltı kararı olduğunu öğrenen Bulğa’nın yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. (EMK)