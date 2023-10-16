HEDEP milletvekilleri SPoD ekibiyle görüştü

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Mersin Milletvekili ve Toplumsal Özgürlük Partisi sözcüler kurulu üyesi Perihan Koca, HEDEP milletvekilleri Keziban Konukçu, Sevilay Çelenk, Sırrı Süreyya Önder ve Burcugül Çubuk'un olduğu bir heyet, SPoD LGBTİ+ derneği temsilcileri ile Meclis'te buluştu.

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Konukçu konuya dair şu paylaşımı yaptı:

“SPoD derneği temsilcilerini LGBTİ+ hakları protokolünü imzalayan Perihan Koca, Burcugül Çubuk, Sevilay Çelenk ve Sırrı Süreyya Önder ile birlikte bugün mecliste ağırladık. Siyasal süreci, faşizmin kurumsallaşma adımlarının ideolojik ve politik boyutlarını, anayasa tartışmalarını ele aldık. Eşitlik ve özgürlük mücadelesinde yan yana durmanın ve dayanışmanın önemini bir kez vurguladık.”

Perihan Koca da şu paylaşımı yaptı:

“SPoD LGBTİ+ derneği temsilcileri ile bugün TBMM'de bir araya geldik. Toplantımızda güncel siyasal gelişmelere, anayasa tartışmalarına, faşizmin kurumsallaşması sürecinde LGBTİ+ düşmanlığının siyasal muhtevasına dair karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. "Özgür bir dünya" sloganıyla yola çıkan LGBTİ+'ların mücadelelerinde birlikte neler yapabileceğimizi konuştuk. Seçim öncesinde LGBTİ+ hakları protokolünü imzalayan Kezban Konukçu, Burcugül Çubuk, Sevilay Çelenk ve Sırrı Süreyya Önder ile birlikte @spodlgbti temsilcilerini ağırladık."

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(EMK)