HEDEP Milletvekili Çiftyürek: Silahla tehdit edildim

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, Diyarbakır'da bulunduğu sırada silahla tehdit edildiğini açıkladı.

Meclis’te dün düzenlediği basın toplantısında konuşan Çiftyürek, 17 Kasım'da saat 17.00 civarı, Ofis semti Gevran Caddesi, Akkoyunlu 3 Sokak'ta önünü kesen yelekli bir kişinin, yeleğini açarak kendisine silah gösterdiğini sonra da konuşmadan yanından uzaklaştığını belirtti.

MA’nın haberine göre, tehdidin planlı olduğunu söyleyen Çiftyürek, uzun bir takip ve organizasyon sonrası silahlı tehdidin gerçekleştiğini düşündüğünü ifade etti.

Çiftyürek, Diyarbakır’ın her tarafının kameralarla izlendiğini, istenilirse silahlı tehditte bulunan kişinin rahatlıkla bulunabileceğini ekledi. (AS)