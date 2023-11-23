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Yayın Tarihi: 23 Kasım 2023 08:55
 ~ Son Güncelleme: 23 Kasım 2023 08:57
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HEDEP Milletvekili Çiftyürek: Silahla tehdit edildim

HEDEP Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, istendiği takdirde tehdit eden kişinin kameralardan rahatlıkla bulunabileceğini söyledi.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/23/hedep-milletvekili-ciftyurek-silahla-tehdit-edildim.jpg
Fotoğraf: MA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, Diyarbakır'da bulunduğu sırada silahla tehdit edildiğini açıkladı.

Meclis’te dün düzenlediği basın toplantısında konuşan Çiftyürek, 17 Kasım'da saat 17.00 civarı, Ofis semti Gevran Caddesi, Akkoyunlu 3 Sokak'ta önünü kesen yelekli bir kişinin, yeleğini açarak kendisine silah gösterdiğini sonra da konuşmadan yanından uzaklaştığını belirtti.

MA’nın haberine göre, tehdidin planlı olduğunu söyleyen Çiftyürek, uzun bir takip ve organizasyon sonrası silahlı tehdidin gerçekleştiğini düşündüğünü ifade etti.

Çiftyürek, Diyarbakır’ın her tarafının kameralarla izlendiğini, istenilirse silahlı tehditte bulunan kişinin rahatlıkla bulunabileceğini ekledi. (AS)

tehdit HEDEP
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