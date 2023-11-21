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Yayın Tarihi: 21 Kasım 2023 15:12
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2023 15:15
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HEDEP'li vekillerden bütçe görüşmelerinde tecrit protestosu

Milletvekilleri ellerinde pankartların yanı sıra HDP’nin tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ile tutuklu diğer Kürt siyasetçilerin fotoğraflarını da taşıdı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/21/hedep-li-vekillerden-butce-gorusmelerinde-tecrit-protestosu.jpg
MA

Adalet Bakanlığı’nın bütçesinin planladığı Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında HEDEP milletvekilleri, PKK Lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecride tepki gösterdi.  

Meclis
Meclis'teki Abdullah Öcalan'a tecrit eylemi 27. gününde
27 Ocak 2023

MA'nın geçtiği habere göre, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda devam eden Adalet Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesi görüşmelerine PKK Lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecridi protesto etti.

Komisyon üyesi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) milletvekilleri, toplantıya ellerinde “Tecrit insanlık suçudur” ve “Barış için tecrit son bulsun” yazılı dövizlerle katıldı.

HEDEP’li vekiller, 25 yıldır İmralı Adası’ndaki F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutulan ve 32 aydır kendisinden haber alınması engellenen Öcalan’a yönelik tecride tepki gösterdi. 

Vekiller ellerinde pankartların yanı sıra HDP’nin tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ile tutuklu diğer Kürt siyasetçilerin fotoğraflarını da taşıdı.

(EMK)

PKK lideri abdullah öcalan tecrit tecride karşı yürüyüş HEDEP
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