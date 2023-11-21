HEDEP'li vekillerden bütçe görüşmelerinde tecrit protestosu

Adalet Bakanlığı’nın bütçesinin planladığı Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında HEDEP milletvekilleri, PKK Lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecride tepki gösterdi.

Meclis'teki Abdullah Öcalan'a tecrit eylemi 27. gününde

MA'nın geçtiği habere göre, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda devam eden Adalet Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesi görüşmelerine PKK Lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecridi protesto etti.

Komisyon üyesi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) milletvekilleri, toplantıya ellerinde “Tecrit insanlık suçudur” ve “Barış için tecrit son bulsun” yazılı dövizlerle katıldı.

HEDEP’li vekiller, 25 yıldır İmralı Adası’ndaki F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutulan ve 32 aydır kendisinden haber alınması engellenen Öcalan’a yönelik tecride tepki gösterdi.

Vekiller ellerinde pankartların yanı sıra HDP’nin tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ile tutuklu diğer Kürt siyasetçilerin fotoğraflarını da taşıdı.

(EMK)