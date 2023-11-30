HEDEP'li Perihan Koca: İzmir’de tecavüz faili aklandı

HEDEP Milletvekili Perihan Koca, tecavüz failinin yargılandığı davadaki detayları anlattı.

"Çürümüşlük erkek faili aklıyor"

Koca’nın dikkat çektiği noktalar şöyle:

*Bugün karşınıza bir kadın kardeşimin sesine ses olmak için çıktım…Bugün karşınıza kanıtlar, adli tıp raporları ve tanık ifadeleriyle suçun sabit bulunmasına rağmen, bir tecavüz davasının nasıl birden seyir değiştirdiğini, sanığa mahkemece nasıl beraat kararı verildiğini anlatmak amacıyla çıktım.

*Ülkemizde hukuk sisteminin ne düzeye geldiğini anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum… Yargı mensupları için peş peşe ortaya atılan iddialar, ortaya çıkan rüşvet skandalları, çetelerle iş birliği pazarlıkları, büyük paraların döndüğü ve birer sektör haline gelen beraat, salıverme, yayın yasağı getirme kararları, yurt dışı yasağı kaldırma kararları….

*Söz konusu Olay geçtiğimiz yıl İzmir’de yaşandı. Olayın faili Kurtuluş Kuş. Basında da epey yer aldı Şarkıcı Kurtuluş Kuş’a geçtiğimiz yılın şubat ayında İzmir’de bir genç kadına

bir otel odasında tecavüz ettiği iddiasıyla bir dava açıldı. Bu davayı elimizden geldiğince takip ettik. Dava sürecinde şiddetin mağduru kız kardeşimiz B.B. bizimle iletişim kurdu.

"Sanık avukatı 4 kez yurt dışı çıkış yasağına itiraz etti"

*Davanın seyrinde tuhaflıklar başladığını, failin adım adım aklanmakta olduğunu ifade etti. Aslında yargılamanın normal seyrinde başlayıp devam ettiğini, adli tıp raporu ve tanık ifadelerinin sanığın suçunu kanıtladığını, ancak ne hikmetse karar duruşmasında beraat kararının çıktığını ifade etti.

*Aydın 3.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava 1,5 yıldır sürüyor. Dosyada Adli Tıp Kurumu’nun raporu, psikiyatri uzmanlarının raporu, tanık ifadeleri mevcut.

*Sizlerde incelerseniz görecekcisinizdir, Dosyada çok fazla kanıt var. Raporlar da bu yönde. Duruşmalar devam ederken mahkeme heyeti tedbir amaçlı yurt dışı yasağı bile getiriyor sanığa. Sanık avukatı tam 4 dört kez itirazda bulunuyor, yasağın kaldırılmasını talep ediyor. Dördünde de mahkeme bu talepleri reddediyor.

*B.B.’nin ve ailesinin anlatımına göre sanığın müdafiliğini bir avukat daha üstleniyor.

Bu avukatın müdafiliğe başlamasıyla birlikte mahkemede kimi gelişmeler yaşanmaya başlıyor. 14 Haziran 2023 tarihinde görülen davanın üçüncü duruşmasında savcı,

*Kurtuluş Kuş hakkında 12 yıl hapis cezası isteminde bulunan mütalaasını okuyor. Evet yanlış duymadınız…. 12 yıl, nitelikli cinsel saldırı suçunun alt sınırını oluşturuyor.

*Sanık avukatı bu durumda savunma için ek süre istediği için dava erteleniyor. Araya adli tatil giriyor ve davanın karar duruşması 2 Ekim 2023 tarihinde görülüyor.

*1 Ekim gecesi bu sanık, Kurtuşış Kuş….sosyal medya hesabından “Bu sabah güneş benim için doğacak” şeklinde bir paylaşım yapıyor. Evet, sabah güneş onun için doğuyor. Birileri güneşi onun için doğuruyor.

*Mahkeme sanığı göz göre göre beraat ettiriyor. B.B. ile yaptığımız görüşmede mahkeme heyetine Milliyetçi Hareket Partisi Aydın il yönetiminden müdahale edildiği, davanın seyri esnasında devreye giren avukatın da MHP bağlantılı olduğu, bu nedenle de davanın seyrinin değiştiğini söylüyor. Bu konu daha önce de Deustche Welle’nin haberine konu olmuştu. Yine B.B.’nin ifadesine göre sanığın beraat kararı aldıktan sonra mahkeme salonu çıkışında “Beni MHP beraat ettirdi” dediği öne sürülüyor.

*Birkaç avukat arkadaşımızdan görüş aldık. Uzmanlara sorduk. Böylesine kanıtların ve tanık ifadelerinin bulunduğu bir dosyadan beraat kararı çıkması olası değil.

*Giriş bölümünde bahsettiğim çürümüşlük, erkek faili yine aklıyor. Dava elbette burada bitmedi. Karara gerek B.B.’nin avukatları, gerekse savcı itiraz etti. Dosya istinaf mahkemesinde ve karar yakında çıkacak….

*Diğer yandan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın da davaya müdahil olduğunu öğrendik. Bakanlığın işin peşini bırakıp bırakmayacağını göreceğiz.

⭕#TBMM kürsüsünde bugün bir kadın kardeşimin sesine ses olmak için basın toplantısı gerçekleştirdim.

📍B.B. adındaki kızkardeşimiz

erkekleri koruyan, kollayan ve aklayan erkek devlet yargı hukuk rejiminin mağdurudur.

📍Şarkıcı #KurtuluşKuş; İzmir’de B.B'ye bir otel odasında… pic.twitter.com/84EW9NUAUk — Perihan Koca (@PerihanKoca) November 30, 2023

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(EMK)