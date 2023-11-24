HEDEP'li Güneş: Belediyelerdeki usulsüzlüklerin temelinde kayyım rejimi var

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Mardin Milletvekili Beritan Güneş, Sayıştay'ın geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaştığı Mardin Büyükşehir Belediyesi dış denetim raporunu bianet'e değerlendirdi.

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin Eylül 2019'daki Mardin raporunu hatırlatan ve rapordaki “Kayyımlıkta 'Mardin Modeli' yaratmak gerekir. Merkezi hükümetin temsilcisi olan valinin yerel yönetimin de başı olacağı bir sistemin oluşması için çalışmalar yapılmalıdır” ifadelerine dikkat çeken Güneş, şunları söyledi:

“Bu sözler, hem bir türlü tanımadıkları halk iradesine dair bakışlarını açıklamakta hem de kayyımlar tarafından yapılan yolsuzluk ve usulsüzlüklerin merkezi yönetim tarafından nasıl sahiplenildiğini, yürütülen soruşturmaların göstermelik olduğunu çok net bir şekilde göstermektedir.”

Kayyım belediyelerinin çoğunda yıllardır Sayıştay denetimi yok

"Kayyımlar soyguna devam ediyor"

“Sayıştay raporları bize kimi usulsüzlükleri, kimi yolsuzlukları gösteriyor olsa dahi bunların temelinin kayyım rejimiyle alakalı olduğunu vurgulamak zorundayız" diyen Güneş, Mardin raporuna dair şu ifadeleri kullandı:

"Kayyım atanan tüm belediyelerimizde, halkımızın iradesinin gasp edildiği her yerde bu rejim dibine kadar usulsüzlük, yolsuzluk ve borç batağına saplanmıştır. Biz, Mustafa Yaman döneminde Mardin’de olanları 'Türkiye ve Kürdistan tarihinin en büyük şehir soygunu' şeklinde tarif etmiştik. Mevcut iktidarın Mardin’deki temsilcileri, kayyımları bu soyguna devam ediyor.”

“Pandemi bahanesine sığınıyorlar”

Raporun kimi başlıklarında 'düşük kaldığı' ifade edilen gelir kalemlerine dikkat çeken Güneş, bunun bir bahane olduğunu, bu bahaneyi merkezi yönetimin söylemlerinden tanıdıklarını söyledi:

“Raporun kimi başlıklarında pandemi bahanesiyle karşılaşıyoruz. Biz bunun aynısını merkezi yönetimden de biliyoruz. Yanlış ekonomi yönetimi şeklinde adlandırılamayacak olan rant ve yandaşı zengin etme üzerine kurdukları bu düzeni, ekonomik göstergelerde de gördüğümüzde ilk sığındıkları bahane pandemi oluyor. Son bir yıldır ise yine kendi rant politikalarının sonucuyla on binlerce kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan 6 Şubat depremlerini bahane olarak gösteriyorlar.”

“Vergi Gelirleri %65 ve Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri %90 oranında gerçekleşmiş olup, ülkemizde ve dünyada meydana gelen pandemi koşullarından dolayı gerçekleşmenin düşük olduğu değerlendirilmektedir.” (Sayıştay'ın Mardin raporu, s.5)

“Eski kayyımın satamadıklarını yeni kayyım satmış”

HEDEP'li Güneş, raporda yer alan bazı taşınmazların satılması ve başka kurumlara tahsis edilmesi hususlarına da dikkat çekerek, “Eski kayyım Mustafa Yaman’ın bir türlü satamadığı taşınmazları da yeni kayyımın sattığını görüyoruz raporda. Halkın kaynaklarını adeta ganimet bulmuş gibi elden çıkarmak için/nakde çevirmek için yarışıyorlar. Neden peki? Çok iyi biliyorlar ki bu halk Mart 2024'te kayyımları geri dönmemek üzere gönderecek” dedi.

Güneş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yine halkın taşınmazlarını emniyete ve bazı kamu kurumlarına süresiz veyahut da 25 yıllığına tahsis ettiklerini görüyoruz raporlarda. Kurumlarımızı, kadın kurumlarını kapatanlar gidiyorlar belediyenin, yani Mardin halkının taşınmazlarını kimi kurumlara veriyor. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok.”

“Sermaye Gelirlerindeki gerçekleşen artışın gelir tahmininin çok üstünde olduğu görülmüş olup, artışın sebebinin mülkiyeti Belediyeye ait İstanbul ili Fatih ilçesinde bulunan bir adet taşınmazın satılmış olmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır.” (Sayıştay'ın Mardin raporu, s.5) “Yapılan incelemede Büyükşehir Belediyesi taşınmazlarının Mardin İl Sağlık Müdürlüğüne ve Derik İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsisi için alınan meclis kararlarında süre belirtilmediği, dolayısıyla taşınmazların ilgili kamu kurumlarına süresiz tahsis edildiği tespit edilmiştir.” (Sayıştay'ın Mardin raporu, s.18)

MARSU’nun borçlanma stoğu altı kat fazla

Sayıştay’ın Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (MARSU) ilişkin raporuna da değinen Güneş, borçlanma stokunun yasal limitinden fazla olmasına dikkat çekti:

“Bu MARSU değil miydi Kızıltepe’de, Koçhisar Mahallesi'nde şebeke suyuna kanalizasyon suyu karışmasına rağmen çözüm üretmemekte direten. Evet, yine aynı yere geliyoruz: Kayyım rejimi ve kayyım yönetimindeki belediyeler halklarımızın dertlerine çözüm üretmek şöyle dursun günlük hayatı baskıya ve eziyete dönüştürüyorlar.”

“MARSU’nun 2021 yılı sonu bütçe geliri olan 199.123.693,00 TL’ye, % 36,2’lık yeniden değerleme oranı uygulandığında bu tutar 271.206.469,86 TL olmaktadır. Kurumun borç stok tutarı 1.960.994.614,96 TL olup yasal borçlanma sınırı olan 271.206.469,86 TL’nin, 1.689.788.145,10 TL (% 623) kadar aşıldığı görülmüştür.” (Sayıştay'ın MARSU raporu, s.16)

(BA/VC)