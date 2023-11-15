HEDEP Kadın Meclisi 25 Kasım startını Sincan Cezaevi önünde verecek

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Kadın Meclisi, “Vazgeçmiyoruz Her Yerdeyiz” şiarıyla 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ne ilişkin eylem ve etkinlik takvimini netleştirdi.

HEDEP Kadın Meclisi, Kurdistan’da Tevgera Jinen Azad’ın (TJA), Türkiye’de ise kadın örgütlerinin eylemlerine de dahil olacak.

JINNEWS'in haberine göre HEDEP Kadın Meclisi, 25 Kasım’ın startını ise 20 Kasım günü Kobanê Davası’nın görüldüğü Sincan Cezaevi önünde verecek. Verilecek start ile HEDEP Kadın Meclisi, Kobanê Davası’nda yargılanan kadınların yanında olduklarının da mesajını vermeyi planlıyor. 25 Kasım için HEDEP Kadın Parlamento Grubu da kadınlara ayrılacak.

HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Cumartesi Anneleri’nin eylemine katılacak. Ayrıca, Tülay, 6 Şubat Mereş depreminde yıkımın en fazla yaşandığı Hatay’da depremzede kadınlarla da bir araya gelecek.

Kadın Meclisi Programı

HEDEP Kadın Meclisi’nin 25 Kasım'a yönelik programı şöyle:

*20 Kasım’da Kobanê davasının görüldüğü Sincan Cezaevi kampüsü önünde 25 Kasım startı verilecek.

*21 Kasım’da Meclis Kadın Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

*23 Kasım’da HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet Hatay’da kadınlarla buluşacak.

*25 Kasım'da HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın katılımı ile Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı'nda düzenlediği eyleme katılım sağlanacak.

*25 Kasım günü, Türkiye’de HDK Kadın Meclisleri, bileşen kadın yapılar, illerin kadın örgütleri ve il kadın platformları ile, Kürdistan’da TJA’nın düzenleyeceği yürüyüş ve etkinliklere güçlü katılım sağlanması için öncesinde katılım çalışmaları yürütülecek.

(EMK)